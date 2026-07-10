Un voraz incendio en Pocito fue sofocado por tres dotaciones de bomberos

Se vivió una situación de tensión en el departamento de Pocito debido a un incendio de grandes proporciones que se originó cerca del cruce de calle Mendoza y calle 17. El fuego avanzó rápidamente por los terrenos de la zona, lo que motivó que los habitantes del lugar dieran aviso urgente a los servicios de emergencia para evitar daños mayores.

Para enfrentar el siniestro, se desplazaron inicialmente dos dotaciones pertenecientes al Cuartel de Bomberos de Rawson. Debido a que las llamas presentaban una intensidad considerable, los efectivos solicitaron el apoyo de una dotación de Bomberos Voluntarios de Pocito para colaborar con el enfriamiento del suelo y el abastecimiento de agua.

Los equipos trabajaron de manera coordinada durante varias horas hasta que consiguieron rodear el perímetro afectado. Tras controlar el foco principal, el personal especializado realizó una guardia de cenizas para asegurar que el viento no reavivara el fuego. Las autoridades informaron que no hubo heridos ni pérdidas materiales importantes, aunque se iniciaron las pericias para determinar el origen de las llamas.