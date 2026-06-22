Una academia de Pocito busca apoyo para representar a San Juan en Arequito 2026

La Academia de Danzas Folclóricas “Parte de Mí” organizará una gran peña solidaria el próximo domingo 28 de junio con el objetivo de reunir fondos para participar en el Concurso Nacional “La Braulio Areco”, que se desarrollará en octubre en Arequito, provincia de Santa Fe.

La actividad tendrá lugar desde las 12 horas en el Quincho Don Pedro, ubicado sobre calle Alfonso XIII, entre calles 13 y 14, en Pocito. La propuesta combinará música, danza y gastronomía en una jornada destinada a apoyar a los integrantes de la institución.

Fundada el 8 de noviembre de 2024 por el profesor Octavio Hernán Barrera junto a su representante Javier Morán, la academia logró consolidarse en poco más de un año y medio de trayectoria dentro del circuito folclórico provincial y nacional.

Durante este tiempo, el grupo participó en distintos certámenes y festivales, entre ellos un concurso realizado en La Rioja, donde obtuvo primeros y segundos puestos, además de reconocimientos especiales. La institución también cuenta con el apadrinazgo artístico de la cantante folclórica Soledad Pastorutti.

Actualmente, la academia desarrolla el proyecto “Recorriendo Parte de Mí”, una iniciativa que busca llevar espectáculos y actividades culturales a los 19 departamentos de San Juan. En ese marco ya realizaron presentaciones en Rawson, Rivadavia, Jáchal, Sarmiento, Calingasta y Albardón, entre otros puntos de la provincia.

El desafío de llegar a Santa Fe

El principal objetivo de la peña será financiar el viaje de 40 bailarines que representarán a San Juan en una de las competencias folclóricas más importantes del país.

Desde la organización señalaron que la participación en el certamen representa una oportunidad significativa para una academia joven que busca proyectarse a nivel nacional y continuar difundiendo la cultura tradicional argentina.

Música y danza durante toda la jornada

La peña contará con la participación de artistas y agrupaciones invitadas, entre ellos Diego Villegas, Jaime Muñoz, ex participante de La Voz Argentina, el conjunto Bandoleros, Amanecer Folclórico, Luis y Pochi Tapia y la Academia de Danzas Folclóricas India Mariana, dirigida por Gonzalo Chirino.

El cierre estará a cargo de Valentín López y La Nueva Pai, con una propuesta bailable para culminar la jornada.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $6.000, mientras que en puerta costarán $8.000. Los interesados pueden adquirirlas comunicándose a los teléfonos 264-411-3181 y 264-604-5986. La organización invitó a toda la comunidad sanjuanina a participar de la actividad y colaborar con el sueño de los jóvenes bailarines que buscarán representar a la provincia en el escenario nacional de Arequito.