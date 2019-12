Una activista presentó un recurso extraordinario para que su DNI diga "femineidad travesti"

La activista trans que en marzo pasado había obtenido un fallo histórico contra el binarismo de género que 10 meses después fue rechazado en segunda instancia, presentó hoy un recurso extraordinario para que sea la Corte Suprema de la Nación la que resuelva su pedido de que tanto el DNI como la partida de nacimiento consignen su identidad como "femineidad travesti".



"Desde Fundación Travazona iniciamos la segunda etapa del proceso histórico de lucha contra la resistencia administrativa del Estado Argentino por reconocer y registrar las identidades autopercibidas de las personas, tal cual lo establece la Ley de Identidad de Género, la Ley Antidiscriminatoria, pactos y tratados internacionales de derechos humanos y la CIDH", dice el comunicado de la organización que acompaña a Bertolini en su reclamo.



La acción promovida por esta activista obtuvo inicialmente sentencia favorable por parte del Juzgado Nacional en lo Civil N° 7 a cargo de Myriam Cataldi, pero el pasado 10 de diciembre la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó ese fallo.



Y es ante la "arbitrariedad manifiesta" de esta segunda sentencia que en el día de hoy los letrados Alejandra Gils Carbó y Emilio Buggiani presentaron un recurso extraordinario a la misma Cámara para que sea elevado al máximo tribunal.



"En la actualidad no permitir el pleno reconocimiento de las identidades no binarias, en específico las identidades travestis y transgéneros, implica una condena a vivir en un inframundo social, alejadas de toda posibilidad de acceso a derechos básicos", dice el texto.



"Esta situación implica desconocer que el principio de la dignidad humana se basa en el reconocimiento de las identidades en toda su multiplicidad", continúa.



Para la organización, esta presentación representa "una capítulo más en la lucha sobre la cuestión identitaria, la cual es fundacional en el proceso histórico argentino".



"Luchamos por la soberanía identitaria y pretendemos visibilizar, reconocer la vulnerabilidad, terminar con el silenciamiento y la no inclusión que ha producido un genocidio identitario de más de 100 años, y que debe ser saldada de una buena vez", concluyeron.