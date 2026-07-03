Un violento enfrentamiento armado ocurrido en la localidad bonaerense de Villa Dorrego, partido de La Matanza, dejó como saldo la muerte de una adolescente de 14 años y una mujer gravemente herida, en un hecho que es investigado por la Justicia y que quedó registrado en video.

La víctima fatal fue identificada como Candela Abigail Urquiza, mientras que su abuela, Blanca Urquiza, de 50 años, permanece internada en estado reservado tras recibir un disparo en la espalda.

Según las primeras investigaciones, el tiroteo se produjo cuando los ocupantes de una camioneta Ford EcoSport blanca abrieron fuego contra un hombre que circulaba por la zona. En ese momento, las víctimas se encontraban afuera de su vivienda y fueron alcanzadas por los proyectiles en medio del cruce de disparos.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Dupuy y Atalaya, frente a la casa de las víctimas. Un familiar las trasladó de urgencia al Hospital Simplemente Evita, donde los médicos confirmaron el fallecimiento de la menor, que ingresó sin signos vitales debido a un disparo en la cabeza.

La abuela fue intervenida quirúrgicamente y continúa internada con pronóstico reservado.

Tras el ataque, la Policía desplegó un amplio operativo en la zona que incluyó allanamientos de urgencia. Si bien inicialmente se identificó a varias personas vinculadas al hecho, los procedimientos arrojaron resultados negativos.

En paralelo, se espera que el Juzgado de Garantías emita órdenes de captura a nivel nacional e internacional para dar con los responsables del ataque.

Durante el operativo, personal de Bomberos debió intervenir para sofocar un incendio en la vivienda de uno de los sospechosos, aunque aún se investiga si el fuego fue intencional o está relacionado con la investigación.

De acuerdo con la causa que encabeza el fiscal Claudio Fornaro, de la UFI Temática Homicidios, el tiroteo habría comenzado cuando los ocupantes de la camioneta atacaron a un peatón, quien respondió al fuego con un arma que llevaba consigo, lo que derivó en el cruce armado.

Vecinos del barrio señalaron que horas antes ya se había registrado otro tiroteo en la zona, en el marco de una presunta disputa territorial vinculada al control de puntos de venta de drogas.

Mientras avanzan las pericias, la Justicia intenta reconstruir la secuencia completa del hecho y determinar responsabilidades en un episodio que volvió a sacudir a la zona oeste del conurbano bonaerense.