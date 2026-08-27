Una adolescente de 15 años fue aprehendida durante la madrugada de este miércoles luego de protagonizar un intento de robo contra un remisero en Rawson. El hecho ocurrió cuando la joven y un hombre abordaron el automóvil del trabajador con el supuesto objetivo de realizar un viaje. Durante el trayecto, ambos desviaron al conductor hacia una zona donde finalmente intentaron sustraerle el teléfono celular.

El episodio quedó caratulado como robo en grado de tentativa e intervino el Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. La investigación se inició alrededor de las 2, cuando el damnificado, Nelson Patricio González Milla, de 45 años, circulaba a bordo de un Fiat Siena gris, afectado al servicio de remis.

Según relató el trabajador, mientras transitaba por Avenida Rawson de Sur a Norte, antes de llegar a calle General Paz, observó a una pareja que le hizo señas para detener la marcha. Los pasajeros le solicitaron que los trasladara hasta calle Castaño y Avenida España, en Rawson, por lo que aceptó realizar el viaje.

Al parecer la pareja había cometido otro robo de celular.

Sin embargo, cuando circulaban por Avenida España en dirección Norte-Sur, los pasajeros comenzaron a darle indicaciones que, según el relato del remisero, resultaron incoherentes y terminaron desviándolo hacia otro sector. Finalmente, le solicitaron que detuviera el vehículo en inmediaciones de calle Lemos y Roma, en el Barrio Marco, a la altura de la numeración 1380.

Una vez que el automóvil se detuvo, el hombre descendió rápidamente del rodado y se alejó del lugar. En ese momento, la adolescente habría aprovechado la situación para sustraer el teléfono celular Motorola G15 gris del conductor, que llevaba una funda transparente con dos tarjetas en su interior.

La situación generó un forcejeo. El remisero consiguió retener a la joven, pero, de acuerdo con su denuncia, ella tomó una piedra de gran tamaño y golpeó la ventanilla del lado del conductor, provocando la rotura total del vidrio.

Mientras el trabajador intentaba recuperar su teléfono y mantenía sujetada a la adolescente, el hombre que había descendido anteriormente regresó al lugar y le propinó varios golpes. En medio de la situación, el damnificado pidió auxilio a los gritos y observó que, a pocos metros, el sospechoso abordó una motocicleta de 150 centímetros cúbicos, de colores rojo y negro, conducida por otra persona que llevaba una campera roja.

La adolescente detenida quedó bajo investigación de la Justicia de Menores.

Los dos hombres escaparon en dirección oeste, hacia el Conector Sur, mientras el remisero continuó forcejeando con la adolescente. Con la colaboración de vecinos de la zona, logró reducirla en inmediaciones de calle Lemos y Posadas, donde finalmente llegó el personal policial.

Los efectivos del móvil 24-50 de la Comisaría 24ª de Rawson, a cargo de la oficial ayudante Melina Umiri, junto al cabo Martín Flores y el agente Enzo Reinoso, intervinieron en el procedimiento y concretaron la aprehensión de la menor.

Durante la requisa, los policías recuperaron el teléfono celular del remisero y secuestraron además 5.730 pesos en efectivo y otro teléfono Motorola de color azul, cuya procedencia la adolescente no pudo precisar. Según las primeras averiguaciones, ese segundo aparato habría sido denunciado como sustraído de un comercio ubicado en el centro de San Juan.

El hombre que participó del episodio y posteriormente escapó en la motocicleta quedó identificado y pasó a formar parte de la investigación. En tanto, la adolescente quedó a disposición del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, mientras se avanza con las actuaciones para determinar su participación en el intento de robo y establecer la procedencia del segundo teléfono secuestrado.