El servicio de Neonatología del Hospital Rawson realizó una jornada de reencuentro con pacientes que nacieron prematuramente y que, después de atravesar internaciones complejas, hoy son niños y adolescentes. La actividad se desarrolló en el marco de la Semana del Prematuro y tuvo como objetivo compartir experiencias, acompañar a las familias que actualmente transitan ese proceso y celebrar la evolución de quienes recibieron el alta médica.

La convocatoria reunió a los llamados "egresados" del servicio, algunos de los cuales regresaron al hospital después de 11, 12 y hasta 15 años. Para los profesionales que los acompañaron durante sus primeros días de vida, volver a verlos representa uno de los momentos más significativos de su trabajo.

"Esta convocatoria la hacemos para que vengan nuestros egresados, todos los pacientes que se fueron de alta, para reencontrarnos y para que puedan brindarles a las mamás las experiencias que ellos han vivido", explicó Graciela Barrionuevo, supervisora de Áreas Críticas del Hospital Rawson.

Hospital Rawson: 32 años de historias y reencuentros en Neonatología. FOTO: DIARIO HUARPE

Durante la jornada, la profesional recordó algunos de los casos más complejos que atravesó el servicio. Entre ellos, mencionó a bebés que nacieron con apenas 450 gramos y 24 semanas de gestación, una condición que requiere cuidados especializados y un seguimiento permanente.

En ese sentido, Barrionuevo explicó que los prematuros presentan una especial vulnerabilidad frente a las infecciones, debido a su inmadurez y a las condiciones propias de una internación prolongada. También pueden enfrentar dificultades respiratorias y complicaciones durante el inicio de la alimentación.

Algunos nacieron con apenas 450 gramos y hoy regresan para contar cómo siguieron sus vidas. FOTO: DIARIO HUARPE

"Son muy sensibles a las infecciones. Al estar internados, el ambiente hospitalario siempre tiene esas consecuencias. También están las dificultades respiratorias y las dificultades cuando empiezan a alimentarse", detalló.

La recuperación de estos pacientes implica un proceso diario, en el que los avances pueden alternarse con retrocesos. Por eso, el acompañamiento de los equipos médicos y de las familias resulta fundamental durante toda la internación.

Neonatología convocó a niños y adolescentes que nacieron antes de tiempo para compartir sus experiencias con las familias. FOTO: DIARIO HUARPE

Barrionuevo, que lleva 32 años trabajando en el Hospital Rawson, destacó especialmente la emoción que genera encontrarse con quienes alguna vez estuvieron en una situación delicada y hoy desarrollan sus actividades con normalidad. Como ejemplo, contó que una de las madres presentes le recordó que su hijo había estado internado y que actualmente, con 11 años, estudia violín.

"Es una alegría en el corazón porque los hemos visto sufrir a ellos y a sus familias y, de repente, vienen con alegría a contarnos qué están haciendo. La verdad que es muy hermoso y reconfortante", expresó.

Otro de los aspectos destacados de la actividad fue la red de contención que construyeron las familias después de atravesar la experiencia de tener un hijo prematuro. Según explicó la supervisora, muchas mantienen el contacto, organizan grupos y se acompañan de manera cotidiana, incluso después de que los niños reciben el alta.