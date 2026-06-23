El crecimiento de la minería en San Juan comenzó a generar nuevas demandas de infraestructura y servicios. Frente a ese escenario, tres empresas sanjuaninas decidieron unirse para crear una propuesta conjunta de asistencia médica para operaciones en alta montaña y sumaron a una firma mendocina especializada en rescates aéreos. La iniciativa es impulsada por Sumar Salud, una sociedad integrada por SIEM, Medicart y el Sanatorio San Juan, que recientemente selló una alianza con Helicopters AR para ofrecer servicios de medicina laboral, cobertura sanitaria en campamentos, aeroevacuación y rescate en zonas cordilleranas.

Según explicó Álvaro Vega, director de Sumar Salud y gerente del Sanatorio San Juan, el proyecto nació a partir de la necesidad de brindar respuestas acordes a la escala que proyecta la minería en la provincia.

"Es una contratación que se le ofrece a la minería, un servicio que no existìa hasta ahora. La idea es que este servicio no sea para una sola empresa, ya que es muy oneroso y que pueda ser utilizado por distintos proyectos", señaló a DIARIO HUARPE.

Álvaro Vega, director de Sumar Salud y gerente del Sanatorio San Juan, explicó el alcance del nuevo sistema sanitario para proyectos mineros.

La propuesta apunta a que varias operadoras compartan una misma estructura sanitaria y de rescate, distribuyendo costos y ampliando el acceso a servicios especializados para operaciones alejadas de los centros urbanos.

Una red integrada

La nueva sociedad reúne capacidades complementarias. SIEM aporta experiencia en servicios médicos para minería y sitios remotos; Medicart trabaja en medicina ocupacional y logística sanitaria; mientras que el Sanatorio San Juan suma infraestructura de alta complejidad para la atención de pacientes derivados desde la cordillera.

Para completar el esquema, las empresas incorporaron a Helicopters, una compañía mendocina con más de dos décadas de experiencia en rescates de montaña y operaciones aéreas en la cordillera de los Andes.

Diego Góngora, representante de Helicopters, destacó la integración entre asistencia médica, rescate aéreo y evacuación sanitaria.

"No estamos presentando solamente un helicóptero. Es un sistema completo que abarca desde la atención inicial en el proyecto hasta la llegada del paciente a un centro de salud", explicó a ete medio Diego Góngora, referente de la firma mendocina Helicopter AR con experiencia en rescates en el Aconcagua.

Experiencia en rescates de altura

Durante una demostración a DIARIO HUARPE, la empresa exhibió un helicóptero Airbus H125 equipado para operar en altura y realizar evacuaciones sanitarias.

El director de operaciones de Helicopters, Horacio Freschi, aseguró que la experiencia acumulada en rescates de montaña fue uno de los factores que impulsó la alianza. El piloto participó en operaciones en Aconcagua, la cordillera sanjuanina y también en Nepal, donde realizó vuelos en la zona del Himalaya.

"Nuestro lugar de trabajo es la cordillera de los Andes, no importa de qué provincia sea", afirmó.

Los impulsores del proyecto consideran que la demanda de este tipo de servicios crecerá a medida que avancen los grandes emprendimientos mineros. En ese contexto, sostienen que la articulación entre empresas de salud, operadores aéreos y proyectos productivos será clave para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en alta montaña.