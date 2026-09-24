Una adolescente apuñaló a su profesora dentro de un aula de una escuela secundaria de Cametá, en el estado brasileño de Pará, y el ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad. El episodio ocurrió el viernes 11 de septiembre, después de que la estudiante rindiera un examen y recibiera la corrección de la docente, identificada como Betânia Almeida Prestes.

En las imágenes se observa a la alumna junto al escritorio de la profesora. En un momento sacó un cuchillo de caza que tenía escondido y se abalanzó sobre la docente. Betânia intentó defenderse y forcejeó con la adolescente, pero terminó cayendo al piso y recibió una herida en la espalda.

La profesora consiguió escapar

A pesar del ataque, la docente continuó resistiendo y logró salir del aula para pedir ayuda. Las autoridades de la escuela fueron alertadas y dieron aviso a la Policía y a los servicios médicos.

Betânia fue trasladada al Hospital Regional de Cametá, donde recibió puntos de sutura. Según la información difundida, las lesiones no fueron de gravedad y permaneció algunas horas bajo observación. Un comunicado de la escuela señaló además que una tomografía no detectó daños en órganos.

Qué declaró la adolescente

La estudiante fue detenida en el lugar y posteriormente interrogada por la Policía. Según informaron las autoridades, aseguró que no tenía un motivo específico para atacar a la profesora y que lo hizo porque “no le caía bien”.

La joven también indicó dónde había arrojado el arma después de la agresión. Los agentes encontraron el cuchillo en un tacho de basura dentro de la escuela y lo secuestraron como parte de la investigación.

La adolescente quedó a disposición de los Servicios de Protección Infantil y su madre fue notificada. Además, fue trasladada a una comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con las actuaciones correspondientes.

El repudio de la escuela

Tras el episodio, la institución educativa emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la docente y cuestionó el nivel de violencia ocurrido dentro del establecimiento.

La escuela también pidió que no se difundieran imágenes de la profesora, en respeto a la víctima. El caso continúa bajo investigación de las autoridades brasileñas.