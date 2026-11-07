Una alumna insultó y empujó a una profesora en plena clase

Un nuevo hecho de violencia escolar volvió a encender las alarmas en la comunidad educativa tras conocerse un video donde una adolescente insulta y empuja a una profesora frente al resto del curso.

La situación se registró en una escuela secundaria pública situada en la localidad de Villa Jardín, dentro del partido bonaerense de San Fernando. El episodio dejó al descubierto las complejas situaciones de hostilidad y agresión que los docentes deben afrontar cotidianamente en el ejercicio de sus funciones dentro de los establecimientos educativos.

Todo comenzó cuando la profesora a cargo del curso le llamó la atención a la joven debido a que se encontraba hablando en voz alta e interrumpiendo el desarrollo normal de la actividad pedagógica. La reacción de la alumna fue completamente desafiante ante el llamado de atención institucional y se negó a acatar la directiva docente.

Ante el reclamo, la estudiante le contestó de mala manera a la profesora mediante la frase textual “¿Dónde estoy hablando? Vos flasheás cualquiera”, mientras continuaba elevando el tono de voz y negando su accionar.

La docente intentó explicarle con paciencia que el resto de los estudiantes estaba intentando prestar atención y trabajar en la clase, por lo que sus interrupciones perjudicaban a todo el grupo.

Sin embargo, la estudiante intensificó los agravios verbales, profirió comentarios ofensivos y le exigió a gritos que no se metiera con ella. En medio de esa escalada de tensión, la joven lanzó un insulto directo y le dijo textualmente “A mí no me molestes. Cerrá el orto”, generando un clima de total desconcierto y temor entre todos los compañeros presentes en el aula.

El nivel de conflicto aumentó de forma abrupta cuando una segunda docente ingresó al espacio para intentar calmar los ánimos y frenar el hostigamiento que sufría su colega. Lejos de tranquilizarse, la adolescente también la enfrentó con insultos y cuestionamientos despectivos sobre su rol de autoridad.

La agresora increpó a la segunda docente y le preguntó de forma violenta quién se creía que era y si acaso pretendía actuar como su madre, sumando nuevas expresiones descalificadoras hacia la autoridad escolar presente.

El clímax de la secuencia ocurrió cuando la alumna empujó físicamente a la profesora principal delante de todos sus compañeros de curso. En el aula se instaló un profundo silencio mientras la docente intentaba procesar la agresión sufrida.

Visiblemente afectada por la situación vivida, la mujer advirtió que la agresión podía derivar en consecuencias legales y que evaluaba realizar los pasos formales correspondientes. La docente expresó textualmente “La violencia se denuncia. Hagamos las cosas bien, expliquémosle a los chicos que ellos no pueden venir ni putearnos ni maltratarnos corporalmente” frente al curso.

Si bien la filmación comenzó a circular masivamente en las redes sociales durante los últimos días, las autoridades aclararon que el episodio se había producido aproximadamente un mes antes de su viralización pública.

La profesora afectada optó por no avanzar con una denuncia penal contra la alumna en el ámbito judicial ordinario. Pese a esta decisión particular, la inspección distrital intervino de oficio para analizar el caso en profundidad, aplicar los protocolos vigentes y definir las medidas disciplinarias y pedagógicas correspondientes dentro de la escuela.