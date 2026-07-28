Una mujer de unos 90 años fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en Santa Lucía durante la noche de este lunes, luego de que un vecino advirtiera que varias personas ingresaban al domicilio y retiraban pertenencias. Los sospechosos habían llegado con un carro y, cuando fueron descubiertos, sacaban la heladera de la casa.

Cuando el vecino descubrió a los malvivientes ya habían sacado a la vereda la heladera.

El hecho ocurrió cerca de las 20 en una vivienda ubicada sobre calle Zuviría, a unos 50 metros al oeste de calle Landa, en el barrio Alberdi. La fallecida fue identificada como Berta Álvarez, conocida entre los vecinos como “Lita”.

Según reconstruyeron las autoridades, un hombre observó movimientos extraños en la vivienda de la mujer y advirtió que desconocidos ingresaban al inmueble para sacar distintos objetos. El vecino intervino de inmediato e intentó impedir que continuaran con el robo.

El carro en el que intentaron llevarse la heladera quedó secuestrado.

Ante la presencia del hombre, algunos de los sospechosos escaparon del lugar. Sin embargo, otro vecino, quien sería efectivo de la Policía de San Juan y se encontraba de civil, colaboró en la aprehensión de uno de los presuntos autores.

Luego de reducir al sospechoso, los vecinos ingresaron a la vivienda para conocer el estado de la propietaria. En el interior encontraron a Álvarez fallecida. De acuerdo con los primeros datos aportados durante la investigación, la mujer habría permanecido sin vida en el domicilio durante al menos dos días.

Tras el hallazgo, personal policial fue comisionado al lugar y se iniciaron las actuaciones judiciales. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, bajo las directivas del fiscal Sebastián Gómez.

El funcionario judicial explicó a DIARIO HUARPE que los familiares de la mujer no habían mantenido contacto con ella desde hacía varios días. Además, indicó que uno de los hijos aportó una extensa lista de pertenencias que no habrían sido encontradas dentro de la vivienda.

Durante las primeras inspecciones, los investigadores observaron que el interior del domicilio estaba completamente desordenado. Las autoridades consideraron que los sospechosos habrían revisado los distintos ambientes en busca de objetos de valor y dinero.

El fiscal también señaló que no pudo establecerse si los delincuentes habían sustraído dinero en efectivo. Según explicó, los familiares desconocían si la mujer había cobrado recientemente su jubilación o si guardaba dinero dentro de la vivienda.

Policía Cientifica trabajó levantando huellas de los delincuentes.

Mientras se desarrollaban las medidas judiciales, personal de Policía Científica trabajó en el inmueble para realizar las pericias correspondientes, relevar el lugar y recolectar elementos que pudieran resultar de interés para la causa.

Una vez finalizadas las tareas en la vivienda, el cuerpo de Álvarez fue trasladado a la Morgue Judicial. Allí se realizó la autopsia destinada a determinar las causas de la muerte y establecer con mayor precisión cuánto tiempo había permanecido fallecida.

En las primeras observaciones, la mujer no habría presentado signos externos de violencia. Sin embargo, el fiscal aclaró que ese dato debía ser confirmado mediante el resultado de la autopsia y el avance de las pericias.

La investigación continuó con dos líneas principales: establecer las circunstancias y la causa de la muerte de la mujer y determinar qué elementos fueron sustraídos de la vivienda. Además, los investigadores procuraron identificar a los demás sospechosos que escaparon del lugar y determinar su posible participación en el robo.