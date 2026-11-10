Una angelita traicionó a Ángel de Brito y se quiere quedar con su trabajo

El conductor Jorge Rial expuso los detalles de la interna que sacude a LAM y reveló que las panelistas operan para quedarse en América TV. La venta de Mandarina generó tensiones sobre el futuro laboral del ciclo conducido por Ángel de Brito.

Durante su participación en el streaming Ensalada Rusa, Jorge Rial analizó la posible mudanza del ciclo a El Nueve y el rol de las figuras del programa. El conductor recordó sobre Ángel de Brito: "Ángel tiene una habilidad que huele los quilombos y se raja. Cuando llegó Beto Casella a América, que se armó un gran quilombo, el tipo se rajó y dejó que el quilombo se armara acá sin él". Además, agregó: "Ahora hizo lo mismo: él ya sabía lo de la venta y sabía de este quilombo, y se fue a Francia".

Las tensiones se intensificaron en los pasillos de América TV y Jorge Rial señaló que varias panelistas realizan gestiones directas con la gerencia. El periodista afirmó que el objetivo principal de este sector del equipo es garantizar su permanencia en el canal actual y mencionó: "Van todas a ofrecerse para quedarse en América y además a contar intimidades del programa, y esto se lo digo a Ángel".

El conductor también detalló las frases de las panelistas en la gerencia y explicó: "Se sientan arriba y le dicen, me quiero quedar. Nos tienen agarradas de las bolas". Por último, Rial identificó a una de las involucradas al sostener: "Una de las que más llora es Laura Ubfal. Fue la primera que fue a llorar y todo".