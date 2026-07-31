La crisis migratoria que atraviesa Ceuta, el enclave español ubicado en el norte de África, también tiene una mirada argentina. Alejandra Perta Bini, quien vive allí desde hace poco más de un año, describió un escenario de incertidumbre y temor luego del ingreso masivo de miles de migrantes desde Marruecos. Según contó, la rutina de la ciudad cambió por completo y muchos vecinos optaron por permanecer en sus casas.

La mujer aseguró que la situación es inédita para los habitantes de la ciudad. "Tenemos las calles tomadas, estamos confinados", expresó al describir el impacto que tuvo la llegada de decenas de miles de personas en pocas horas.

La argentina relató que numerosos comercios decidieron bajar sus persianas y que muchos padres evitaron enviar a sus hijos a la escuela por precaución. También explicó que la presencia de fuerzas de seguridad y militares se multiplicó en distintos puntos de la ciudad para intentar contener la situación.

Ceuta, con una población cercana a los 80.000 habitantes , quedó desbordada tras el ingreso masivo de migrantes. Las autoridades españolas reforzaron los operativos de seguridad mientras avanzan las devoluciones hacia Marruecos y buscan recuperar el control de la frontera. La crisis también abrió un fuerte debate político en España y generó repercusiones en otros países europeos.

El testimonio de Alejandra se suma a los relatos de vecinos que describen una ciudad atravesada por el miedo, la incertidumbre y la preocupación. Aunque aclaró que comprende la desesperación de quienes intentan llegar a Europa en busca de mejores oportunidades, reconoció que el impacto sobre la vida cotidiana es total. "Nunca vivimos algo así", resumió.