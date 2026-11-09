Una artista argentina pintó cinco cuadros inspirados en el papa León XIV y uno de ellos fue seleccionado para llegar al Vaticano. Se trata de Mercedes Fariña, una pintora radicada en La Plata que creó una serie dedicada al Pontífice y que tuvo un antecedente especial con Francisco: en 2013 logró entregarle personalmente un retrato.

La obra elegida se llama «Con el corazón en los Andes» y fue seleccionada por integrantes de la Orden de San Agustín, que tuvieron la tarea de escoger una de las cinco pinturas realizadas por la artista. La composición incluye símbolos andinos y una representación del cordero, elementos que Fariña incorporó para darle un sentido particular al retrato.

La elección se realizó después de que la pintora presentara su producción ante la orden religiosa. Finalmente, los agustinos se inclinaron por unanimidad por esa obra para que fuera entregada a León XIV.

La artista explicó que su intención no era realizar solamente un retrato del Papa, sino transmitir un gesto personal a través de la pintura. Cuando el Pontífice conoció el cuadro, Fariña pudo observar su reacción y consideró que había logrado transmitir aquello que buscaba.

Un vínculo artístico que comenzó con Francisco

La relación de Mercedes Fariña con los retratos papales comenzó en 2013, cuando Jorge Bergoglio fue elegido como sucesor de Pedro. En ese momento, decidió realizar una pintura de Francisco junto a la Basílica San José de Flores, un lugar con un significado especial para ambos: la artista nació en ese barrio porteño y el entonces arzobispo de Buenos Aires también tenía allí una parte importante de su historia religiosa.

En octubre de ese año viajó al Vaticano y consiguió entregarle el cuadro personalmente. La obra quedó en manos de Francisco y, tiempo después, recibió una carta manuscrita del Pontífice en agradecimiento por el regalo.

A partir de aquella experiencia, Fariña continuó desarrollando una producción vinculada con figuras religiosas. Su serie «Los papas» reúne nueve pinturas y contempla tanto sus trabajos dedicados a Francisco como los realizados recientemente sobre León XIV.

Treinta años dedicados a la pintura

Fariña estudió Historia de las Artes Plásticas en la Universidad de Buenos Aires y se formó durante aproximadamente 15 años junto a los artistas Eduardo Mac-Entyre y José March, quienes le transmitieron las bases de la pintura figurativa.

A lo largo de tres décadas desarrolló su técnica y consolidó una producción atravesada por temáticas religiosas y espirituales. Antes de realizar los retratos papales, también había trabajado en distintas series dedicadas a advocaciones de la Virgen.

Las pinturas inspiradas en León XIV también tienen reproducciones exhibidas en la iglesia San Agustín de Buenos Aires y en el Hotel Marriott, donde se alojó parte de la delegación periodística que acompañó al Pontífice durante su visita a la Argentina.