Una avalancha provocó una tragedia en el norte del Cáucaso ruso y dejó al menos 11 montañistas muertos y otros seis desaparecidos. El alud sorprendió a un grupo de 33 escaladores que ascendía el monte Mizhirgi, una de las cumbres más exigentes de la región de Kabardino-Balkaria.

El desprendimiento ocurrió el domingo alrededor de las 17, hora local, mientras el contingente se encontraba en plena ascensión. La magnitud del fenómeno quedó registrada en videos que muestran cómo una enorme masa de nieve avanzó por las laderas de la montaña y alcanzó a los montañistas.

Según informaron los servicios de emergencia, diez integrantes del grupo lograron descender por sus propios medios, mientras que otros seis resultaron heridos y fueron asistidos.

Un rescate en condiciones extremas

Desde la madrugada del lunes, más de 50 rescatistas fueron desplegados en la zona para buscar a los seis montañistas que permanecían desaparecidos y asistir a los sobrevivientes.

Sin embargo, las tareas se desarrollan en condiciones especialmente complejas. El terreno accidentado, la presencia de glaciares y el riesgo de que se produzcan nuevos desprendimientos dificultan el avance de los equipos de emergencia.

Las autoridades locales mantienen el operativo de búsqueda y advirtieron que las condiciones continúan siendo peligrosas para los rescatistas.

Una de las cumbres más exigentes

El monte Mizhirgi forma parte de la cadena del Cáucaso y es una de las 12 cumbres de la región que superan los 5.000 metros de altura. Sus laderas glaciares y sus abruptos desniveles hacen que las rutas de ascenso requieran experiencia y técnicas avanzadas de montañismo.

En la misma cadena montañosa se encuentra el monte Elbrus, considerado el pico más alto de Europa, con 5.642 metros.

La búsqueda de los seis desaparecidos continúa mientras los equipos de emergencia intentan avanzar en una zona de difícil acceso y bajo amenaza de nuevas avalanchas.