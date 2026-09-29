Una aventura musical para jugar en familia llega a San Juan

La propuesta familiar “Juguetes, una aventura musical” llegará a San Juan el próximo domingo 4 de octubre con una función pensada para que grandes y chicos no solo observen la historia, sino que también sean parte de ella. El espectáculo se presentará desde las 17:30 en Sala Z, ubicada en Pedro Echagüe 451 Oeste.

La obra combina teatro, música, humor, efectos especiales y juegos con el público. Su eje está puesto en la relación entre los niños, la tecnología y la necesidad de recuperar espacios de juego compartido en familia.

La historia comienza cuando Lía recibe el regalo de sus sueños: su primera tablet inteligente. A partir de ese momento, sus antiguos juguetes temen quedar olvidados en un cajón. Sin embargo, cuando la batería de la pantalla llega a cero, comienza una aventura que llevará a los personajes a descubrir que la tecnología puede formar parte de la vida cotidiana, pero que también es necesario reservar tiempo para imaginar, compartir y jugar.

Una obra con participación del público

Uno de los aspectos que diferencia a la propuesta es su carácter participativo. Según explicó una de las integrantes de la producción, la obra fue concebida como una invitación a dejar por un momento las pantallas y recuperar el juego colectivo.

Uno de los momentos centrales es una búsqueda del tesoro en la que los espectadores recorren la sala y se acercan al escenario para entregar los objetos encontrados a los personajes. También se desarrolla un juego con pelotas gigantes, mientras una tela recorre el espacio por encima del público.

A estos recursos se suman burbujas, humo y distintos efectos visuales. Hacia el final de la función, cada niño recibe un globo y participa de una coreografía conjunta.

La producción contó además con una etapa de prueba de diferentes dinámicas de animación para determinar cuáles generaban mayor interacción. De ese proceso surgieron los juegos que finalmente fueron incorporados al espectáculo.

Tecnología, familia y juego

La presencia de la tecnología dentro de la historia no busca plantearla únicamente como algo negativo. El personaje que la representa inicialmente aparece como una amenaza para los juguetes, pero posteriormente logra integrarse a la aventura.

El mensaje apunta a encontrar un equilibrio entre el uso de dispositivos y el tiempo destinado al juego y a la familia. En ese sentido, las canciones también abordan temas como la amistad, los vínculos familiares y la importancia de jugar.

La propuesta busca que el mensaje pueda continuar después de la función. Desde la producción señalaron que la obra también pretende ofrecerles a los padres un recurso para conversar con los chicos sobre el tiempo frente al celular y otros dispositivos.

Al finalizar, los niños tienen la posibilidad de sacarse fotos con los personajes. Para la producción, ese encuentro constituye otra instancia de participación, al permitir una interacción directa con quienes protagonizan la historia.

Cuándo y dónde será

“Juguetes, una aventura musical” se presentará el domingo 4 de octubre a las 17:30 en Sala Z, Pedro Echagüe 451 Oeste, San Juan. Las entradas generales anticipadas tienen un valor de $25.000 y los niños pagan a partir de los 2 años. La compra se realiza a través de Passline.