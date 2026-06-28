Una tragedia aérea sacudió este domingo al noreste de Francia, cuando una avioneta utilizada para actividades de paracaidismo se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Nancy-Essey, en la localidad de Tomblaine. Las 11 personas que viajaban a bordo fallecieron como consecuencia del impacto y no hubo sobrevivientes.

Según informaron las autoridades francesas, entre las víctimas se encontraban el piloto, cinco instructores de paracaidismo y cinco alumnos que participaban de un vuelo de bautismo antes de realizar su primer salto. La aeronave era un modelo Pilatus con matrícula alemana perteneciente a un club de paracaidismo.

Testigos del accidente relataron que la avioneta perdió altura pocos instantes después del despegue y cayó prácticamente en picada en una zona próxima a viviendas, un supermercado y varias arterias de circulación. A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni heridos entre las personas que se encontraban en tierra.

Tras el accidente se desplegó un importante operativo de emergencia con policías, bomberos y equipos de rescate, mientras el prefecto del departamento de Meurthe-et-Moselle, Yves Séguy, coordinó las tareas en el lugar. También viajaron hasta la zona el ministro del Interior, Laurent Nuñez, y el ministro de Transporte, Philippe Tabarot, para seguir de cerca la situación.

La Fiscalía abrió una investigación para establecer qué provocó la caída de la aeronave. Las primeras hipótesis apuntan a una posible falla técnica ocurrida instantes después del despegue, aunque las autoridades aclararon que será el resultado de los peritajes el que permita determinar con precisión las causas del accidente.