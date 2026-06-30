Una banda de ladrones secuestró a una pareja, los golpearon y les robaron

Dos hombres fueron detenidos y quedaron imputados por una serie de graves delitos tras un violento episodio ocurrido en el barrio Los Olivos, en Santa Lucía. Según informó el Ministerio Público Fiscal, una pareja fue interceptada por un grupo de entre siete y ocho personas que acusaba al joven de haber robado un televisor días antes. Durante el ataque, el hombre fue privado de su libertad bajo amenazas con armas de fuego, mientras que la mujer fue agredida físicamente y despojada de su teléfono celular.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo, cuando la pareja descendió de un vehículo de una aplicación de viajes a pocos metros del complejo habitacional donde reside. Mientras caminaban hacia su vivienda fueron rodeados por varias personas, quienes comenzaron a recriminarles el supuesto robo de un televisor y exigían su devolución.

Mientras varias mujeres atacaron a la joven, revisaron sus pertenencias, le provocaron lesiones y le sustrajeron el celular, dos hombres armados redujeron al joven, lo sujetaron del cuello y lo obligaron a caminar hasta su domicilio. Durante el trayecto recibió golpes con las culatas de las armas, lo que le ocasionó heridas en la cabeza.

Obligado a ingresar a su vivienda

Al llegar al departamento, los agresores advirtieron que una ventana presentaba signos de haber sido violentada previamente. Como la llave del inmueble estaba en poder de la joven, que había logrado escapar del lugar, obligaron al muchacho a ingresar por la ventana para mostrarles el televisor que había en el interior.

El joven encendió la luz de la vivienda y acercó el aparato hasta la abertura para que pudiera ser observado por los atacantes. Tras comprobar que no se trataba del televisor que buscaban, desistieron de ingresar al domicilio y abandonaron el lugar, aunque antes amenazaron nuevamente a la víctima.

El operativo policial y los detenidos

Pocos minutos después, la joven logró conseguir un teléfono prestado y llamó al 911. Personal de la Comisaría 29.ª acudió rápidamente al lugar y, al advertir la presencia policial, parte del grupo escapó. Sin embargo, dos sospechosos ingresaron a la fuerza a un dúplex del mismo complejo habitacional para ocultarse.

Con autorización de la propietaria de la vivienda, los efectivos realizaron un rastrillaje y localizaron a ambos hombres escondidos en una habitación de la planta alta. Durante la requisa secuestraron dos cargadores de pistola calibre 9 milímetros con municiones, cartuchos de distintos calibres, vainas servidas, una faca de aproximadamente 37 centímetros, el teléfono celular robado a la víctima y prendas con manchas de sangre que habrían sido ocultadas para dificultar la identificación de uno de los sospechosos. Las armas de fuego utilizadas durante el ataque no pudieron ser encontradas.

Cómo continúa la causa

Los detenidos fueron identificados como Nicolás Molina, de 22 años, y Alberto Emanuel Castro, de 40. Ambos quedaron imputados como presuntos coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad coactiva, portación ilegítima de arma de fuego, violación de domicilio y robo, junto con otras personas que aún no fueron identificadas. La investigación continúa con el objetivo de establecer la participación del resto de los involucrados y localizar las armas que habrían sido utilizadas durante el hecho.