La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra ya se vive con máxima intensidad en San Juan. En las últimas horas, una intervención realizada por hinchas locales sorprendió a quienes circulaban por la zona de avenida Circunvalación e Ignacio de la Roza.

Sobre uno de los puentes del sector apareció colocado un cartel con un mensaje contra Inglaterra, acompañado por una enorme bandera argentina que fue desplegada desde la estructura hasta llegar prácticamente al nivel del suelo.

La imagen llamó la atención de conductores y peatones, que pudieron observar la bandera nacional flameando a la vista de todos en uno de los puntos de mayor circulación de la provincia.

El gesto se produjo a pocas horas del encuentro entre la Selección argentina y el conjunto inglés por las semifinales del Mundial 2026, un duelo que, además de su importancia deportiva, está atravesado por una histórica rivalidad entre ambos países.

Argentina e Inglaterra mantienen una relación particular dentro de los Mundiales, con antecedentes que quedaron marcados en la memoria colectiva, especialmente los enfrentamientos de 1986 y 1998.

La expectativa por el partido llevó a que los hinchas comenzaran a mostrar su apoyo con distintos símbolos y expresiones de aliento, mientras la Selección argentina busca un lugar en la gran final del torneo.