Una nena de 1 año y 6 meses murió este viernes en el Hospital Rawson luego de caer a una pileta de natación en una vivienda de Villa América, en Capital. La pequeña fue encontrada por su madre en el fondo de la propiedad y, pese a los intentos de reanimación, sufrió un paro cardíaco y falleció en el hospital.

Según las primeras informaciones, la tragedia ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Colombia. La pequeña había salido al fondo de la casa junto a su hermana melliza, aunque todavía se investigan las circunstancias en las que terminó dentro de la pileta.

La madre encontró a la pequeña en la pileta

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la madre advirtió que las dos niñas ya no se encontraban dentro de la vivienda y salió a buscarlas al fondo de la propiedad.

Fue entonces cuando se encontró con la dramática escena de una de las mellizas dentro de la pileta.

Ante la desesperación, vecinos acudieron para intentar auxiliar a la pequeña y realizaron maniobras de reanimación mientras se coordinaba su traslado al Hospital Rawson.

La niña llegó al centro de salud, donde los profesionales continuaron con los intentos de reanimación. Sin embargo, finalmente falleció como consecuencia de un paro cardíaco.

Los padres también debieron recibir asistencia en el hospital y fueron contenidos con apoyo psicológico luego de la tragedia.

Investigan cómo ocurrió la caída

Una de las hipótesis que comenzó a ser analizada por los investigadores está relacionada con una puerta que comunica la vivienda con el fondo.

Según las primeras informaciones, un jardinero se encontraba trabajando en esa parte de la propiedad y se investiga si pudo haber dejado abierta la puerta que permitía el acceso al sector de la pileta.

La situación habría posibilitado que las dos mellizas salieran al fondo sin ser advertidas inicialmente por los adultos.

La UFI Delitos Especiales tomó intervención en el caso y lleva adelante las primeras medidas para determinar con precisión cómo ocurrió la caída y si existió algún tipo de responsabilidad en la tragedia.