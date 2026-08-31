Una beba de cuatro meses murió luego de ser atacada por un pitbull mientras dormía en una vivienda de Pablo Nogués, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. El dramático episodio generó conmoción y quedó bajo investigación de la Justicia.

Según informó TN, la bebé se encontraba durmiendo cuando el perro llegó hasta el lugar donde estaba y la atacó. El animal habría podido acceder hasta el espacio en el que se encontraba la pequeña, por circunstancias que ahora buscan ser determinadas por los investigadores.

Tras el ataque, se inició una investigación para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer qué ocurrió dentro de la vivienda. La Policía comenzó a tomar testimonios como parte de las primeras medidas destinadas a esclarecer el caso.

La causa quedó formalmente judicializada y uno de los principales objetivos de los investigadores es determinar si existió algún tipo de responsabilidad por parte de los propietarios del perro, especialmente en relación con las condiciones en las que se encontraba el animal y el descuido que habría permitido que llegara hasta donde dormía la bebé.

La investigación deberá establecer además las circunstancias exactas del ataque y determinar qué medidas se habían adoptado para evitar que el animal tuviera acceso a los distintos sectores de la vivienda.

El caso vuelve a poner bajo la lupa la responsabilidad de los propietarios de animales potencialmente peligrosos y la necesidad de extremar las medidas de prevención, especialmente cuando hay niños pequeños en los hogares.

Mientras avanzan las actuaciones, la Justicia continúa reuniendo testimonios y elementos que permitan reconstruir el momento en que ocurrió el ataque y establecer las eventuales responsabilidades penales que pudieran corresponder.