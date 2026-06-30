Una bebé de 1 año y 4 meses debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson luego de ingerir cloro en un descuido mientras se encontraba en su vivienda de Villa Don Arturo, en el departamento Santa Lucía. La rápida intervención del personal policial permitió que la menor recibiera atención médica inmediata y, horas más tarde, fuera dada de alta.

El episodio ocurrió alrededor de las 21:59 del lunes, en inmediaciones de las calles Laspiur y Belisario Roldán. De acuerdo con la información aportada por la madre de la niña, de 34 años, la pequeña habría ingerido el producto químico de manera accidental.

Tras recibir el pedido de auxilio, efectivos de la Comisaría 5ª llegaron rápidamente al lugar y, ante la urgencia de la situación, realizaron el traslado de la menor y de su madre en código rojo hasta la Guardia del Hospital Rawson.

En el centro de salud, la bebé fue atendida por el equipo médico de guardia, donde le diagnosticaron una intoxicación química producto de la ingesta de cloro. Permaneció bajo observación durante algunas horas para controlar su evolución.

Finalmente, la médica de guardia, Silvana Naveda, dispuso el alta médica de la menor al comprobar que su estado era favorable y que no presentaba complicaciones derivadas del episodio.