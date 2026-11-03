Una bebé de un mes se ahogó y fue salvada por la policía en 9 de Julio

El Oficial Ayudante Isaías Rodríguez y el Agente Matías Vera intervinieron en un dramático hecho en el departamento 9 de Julio. Los efectivos de la Comisaría 11ª se hicieron presentes en una vivienda ubicada sobre la calle Tomás Bates sin número en Villa 9 de Julio. En el lugar entrevistaron a la madre de la víctima de 22 años de edad.

La mujer manifestó angustiada ante los uniformados que su hija de 1 mes y 20 días se habría ahogado con su propia flema. Ante la gravedad de la situación los policías le practicaron de inmediato las maniobras de primeros auxilios a la menor. Gracias a la rápida intervención el personal policial logró estabilizar a la pequeña en la vivienda.

Posteriormente la niña fue trasladada junto a su progenitora hacia la guardia del hospital departamental para una primera asistencia. Luego del primer control médico la paciente fue derivada a la guardia del Hospital Rawson para una atención más exhaustiva. En el nosocomio central fue atendida por la profesional de la salud doctora Yanina Flores.

La médica examinó a la criatura e informó oficialmente a la familia y a las autoridades que la bebé se encuentra fuera de peligro. El accionar de los efectivos fue fundamental para evitar una tragedia en el domicilio familiar durante la mañana del martes. La comunidad destacó la valiosa y efectiva tarea realizada por el personal policial actuante.