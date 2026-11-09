Una bebé se ahogó con un chicle y fue salvada por policías de Chimbas

Momentos de extrema tensión se vivieron en el barrio UPCN del departamento Chimbas cuando una bebé de 1 año y 8 meses sufrió un ahogamiento tras ingerir un chicle. La pequeña dejó de reaccionar de forma repentina ante la desesperación de su familia, motivo por el cual los efectivos policiales de la unidad operativa Mariano Moreno intervinieron de urgencia para asistirla.

La situación ocurrió en la jurisdicción de la comisaría 17 y requirió la rápida decisión de las autoridades. Ante la falta de respuesta física de la menor, los efectivos no esperaron la llegada de una ambulancia y emprendieron un traslado inmediato en la patrulla policial con destino al centro de salud Báez Laspiur para garantizar una rápida atención médica.

En el trayecto hacia el nosocomio, el personal de las fuerzas de seguridad aplicó continuas maniobras de primeros auxilios a la menor. Gracias a esas maniobras de reanimación aplicadas de manera oportuna en el trayecto vehicular, consiguieron que la niña comenzara a reaccionar antes de ingresar formalmente al establecimiento médico sanjuanino.

Una vez que arribaron al centro sanitario, el profesional médico Walter Bustos tomó la atención de la pequeña de 1 año y 8 meses. El profesional logró estabilizar por completo su salud tras la crisis respiratoria y dispuso que permaneciera un tiempo en observación médica, quedando finalmente fuera de cualquier tipo de peligro.