Una beba de 8 meses debió ser internada luego de sufrir quemaduras con agua hirviendo durante un accidente doméstico ocurrido en una vivienda del barrio Cuyo, en el departamento Rivadavia.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, la madre de la niña relató que la menor se encontraba cerca de la cocina cuando, por causas accidentales, se le cayó encima agua hirviendo de una pava. Como consecuencia, sufrió quemaduras en parte de uno de sus pies.

Ante la situación, los padres trasladaron de inmediato a la beba al Hospital Marcial Quiroga para que recibiera atención médica.

En el centro de salud, los profesionales le realizaron las primeras curaciones y, posteriormente, la derivaron al sector especializado en el tratamiento de quemaduras.

Finalmente, los médicos dispusieron que la pequeña permaneciera internada bajo estricto control para monitorear su evolución y prevenir posibles complicaciones derivadas de la lesión, teniendo en cuenta su corta edad.