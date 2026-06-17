En plena fiebre mundialista, un albergue transitorio sorprendió con una particular propuesta para atraer clientes durante los partidos de la Selección argentina. El establecimiento anunció que ofrecerá habitaciones gratuitas cada vez que el equipo de Lionel Scaloni dispute encuentros en el Mundial 2026, una iniciativa que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La iniciativa pertenece a Cadena de Moteles, una empresa que cuenta con varias sedes en la provincia de San Luis y que ya había realizado una acción similar durante el Mundial de Qatar 2022. La promoción fue difundida a través de las cuentas oficiales del lugar y despertó una enorme cantidad de comentarios entre usuarios que celebraron el ingenio de la campaña.

Según explicaron los responsables del establecimiento, la promoción estará vigente durante los partidos de Argentina en la fase de grupos y contempla el uso gratuito de determinadas habitaciones por un tiempo limitado mientras se desarrolla cada encuentro.

La original estrategia comercial se convirtió en tema de conversación en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios compartieron publicaciones, bromas y comentarios relacionados con la propuesta. Muchos destacaron la creatividad de la iniciativa en un contexto donde numerosas empresas buscan vincularse con la pasión que genera el Mundial.

El anuncio coincidió con el exitoso debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo, donde el conjunto nacional venció por 3 a 0 a Argelia con una destacada actuación de Lionel Messi. El entusiasmo generado por ese resultado contribuyó a multiplicar la repercusión de la campaña.

Desde el establecimiento aclararon que los interesados deberán cumplir ciertas condiciones para acceder al beneficio y que los cupos disponibles son limitados. Por ese motivo, recomendaron realizar consultas previas antes de cada partido para conocer la disponibilidad.