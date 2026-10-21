Una camioneta atropelló a un hombre en Caucete durante la madrugada

Durante la madrugada de este miércoles se produjo un violento choque en la Ruta Nacional 20, en el departamento Caucete, donde una camioneta embistió a un hombre en las proximidades del cruce con la Ruta Nacional 141. La alerta fue recibida cerca de las 5 de la mañana por intermedio del CISEM 911 al detectarse una persona tendida en el asfalto.

El peatón sufrió heridas de gran magnitud en sus miembros inferiores con abundante pérdida de sangre, motivo por el cual fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Dr. Cesar Aguilar por personal médico. En el sitio del hecho intervino la Comisaría 9.ª para constatar la gravedad del cuadro y coordinar las tareas sanitarias.

El vehículo involucrado en el siniestro es una Ford F-100 de color blanco cuyo conductor quedó a disposición de las autoridades judiciales para determinar las responsabilidades del caso. Efectivos de la División Criminalística efectuaron las pericias correspondientes en la calzada para precisar la mecánica exacta con la que ocurrió la colisión.

La causa se encuentra a cargo de la UFI Delitos Especiales con la intervención del ayudante fiscal Emiliano Pugliese. La Justicia dispuso la incautación del rodado y ordenó la extracción de muestras de sangre y orina al chofer para los exámenes toxicológicos de rigor mientras prosigue la investigación.