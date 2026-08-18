Una mujer de 58 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas luego de que la camioneta en la que viajaban desbarrancara y cayera aproximadamente 80 metros en la Cuesta de Lipán, en la provincia de Jujuy. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Provincial 52, en sentido sur-norte.

La víctima fatal viajaba como acompañante en una Toyota SW4 junto a otras cuatro personas. Por causas que todavía son investigadas, el conductor perdió el control del vehículo, salió de la calzada y terminó cayendo por un profundo barranco en una zona de montaña.

El lugar donde ocurrió el siniestro es un tramo de la Cuesta de Lipán caracterizado por sus curvas pronunciadas y fuertes pendientes. La ruta conecta la Quebrada de Humahuaca con la Puna jujeña, por lo que las tareas de rescate se vieron complicadas por las características del terreno.

Cuando los equipos de emergencia lograron llegar hasta la camioneta, encontraron a una de las ocupantes sin vida. Se trataba de una mujer oriunda de la provincia de Buenos Aires, quien murió como consecuencia de las graves heridas sufridas durante la caída.

Los otros cuatro ocupantes fueron rescatados y trasladados al Hospital Pablo Soria, ubicado en San Salvador de Jujuy, para recibir atención médica. Según trascendió en medios locales, entre los heridos se encuentra el esposo de la mujer fallecida, quien permanecía internado con pronóstico reservado.

Del operativo participaron bomberos, efectivos policiales y personal de emergencias, que trabajaron durante varias horas para acceder hasta el vehículo, asistir a los sobrevivientes y completar el rescate debido a la profundidad del barranco.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que busca establecer por qué el conductor perdió el control de la camioneta. Para determinar las circunstancias del accidente se realizarán peritajes sobre el vehículo y el lugar del hecho. Entre las posibilidades que deberán analizarse aparecen una eventual falla mecánica, una maniobra del conductor u otras condiciones vinculadas a la circulación, aunque por el momento no existe una causa confirmada.

El accidente volvió a poner el foco sobre la Cuesta de Lipán, un corredor de montaña con desniveles y curvas cerradas. Además, se produjo pocas semanas después de otro siniestro fatal registrado en el mismo sector, cuando una familia sufrió un desbarranco que provocó la muerte de un niño de 11 años y dejó a otros cuatro integrantes heridos.

La causa continúa bajo investigación mientras las autoridades avanzan con las pericias para reconstruir cómo ocurrió el despiste y determinar las responsabilidades correspondientes.