Una camioneta chocó contra un caballo y causó destrozos en Sarmiento

El amanecer de este sábado 25 de abril se tornó dramático en el departamento Sarmiento debido a un siniestro vial que pudo ser una tragedia. Alrededor de las 06:00, el conductor de una camioneta 4x4 Toyota Hilux circulaba por la Ruta 153 cuando el destino le puso un obstáculo insuperable.

En el tramo que se dirige hacia Los Berros, específicamente a la altura de Puente Alto y a unos mil quinientos metros del acceso a Media Agua, un caballo se cruzó de manera repentina en la calzada.

El hombre al volante no tuvo margen de maniobra para esquivar al animal y terminó colisionando de frente. Quienes presenciaron las consecuencias del hecho no dudaron en calificar la situación como un verdadero milagro ya que, a pesar de la violencia del impacto y de que la camioneta terminó con daños materiales totales en su sector frontal, el automovilista resultó ileso.

Sobre el estado de los protagonistas, se supo que el conductor no presentó lesiones de gravedad tras el fuerte golpe. Por su parte, el equino sufrió heridas de consideración como consecuencia del choque directo contra el vehículo de gran porte.