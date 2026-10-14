Una camioneta quedó aplastada tras chocar con un camión en Chimbas

Tres ocupantes de una camioneta Renault Kangoo resultaron heridos tras chocar contra un camión estacionado sobre Avenida Benavidez, entre calles Díaz y Paula Albarracín de Sarmiento, en Chimbas. Tras el impacto, bomberos, personal del 107 y efectivos de la Policía de San Juan y la Comunal debieron montar un rescate para liberar a dos hombres y una mujer atrapados en el habitáculo.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Rawson para su atención médica, aunque fuentes oficiales precisaron que afortunadamente se encuentran fuera de peligro. Las causas del siniestro continúan bajo investigación por parte de las autoridades pertinentes para determinar los factores que impidieron al conductor esquivar el rodado de carga estacionado a un costado de la vía.

El tránsito vehicular sobre Avenida Benavidez debió interrumpirse de forma total debido a los peritajes de la Policía de San Juan y las maniobras de auxilio realizadas. El operativo generó demoras en la circulación habitual de la zona de Chimbas mientras finalizaban los trabajos de remoción de los rodados involucrados en el choque.

Si bien no se registraron daños adicionales ni pérdidas estimadas en 0 pesos, los daños materiales en la camioneta Kangoo fueron severos en toda la parte delantera. Los peritos trabajan en el lugar para recopilar testimonios e imágenes sobre la calzada para intentar esclarecer la mecánica exacta de este violento accidente vial.