Una pareja murió en un violento choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 14, en Misiones, cuando la moto en la que viajaban fue impactada de frente por una camioneta que circulaba en sentido contrario.

Las víctimas fueron identificadas como José Darío Arévalo, de 28 años, y Micaela Soledad Golhardt, de 21, ambos oriundos de la localidad de San Vicente. El joven murió prácticamente en el acto como consecuencia de la violencia del impacto, mientras que su pareja fue trasladada de urgencia al hospital, pero falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

La camioneta había sido robada en Buenos Aires

El dato que convirtió al accidente en un caso todavía más complejo surgió después del choque. La camioneta involucrada era una Ford Territory que había sido denunciada como robada en la provincia de Buenos Aires.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1.005 de la Ruta Nacional 14, en el departamento Guaraní. La pareja circulaba en moto cuando fue embestida por el vehículo que avanzaba en dirección contraria.

Tras el impacto, el conductor de la camioneta no se quedó en el lugar para asistir a las víctimas. Escapó y abandonó el vehículo aproximadamente un kilómetro más adelante, sobre la banquina.

Los investigadores encontraron la Ford Territory con importantes daños en la parte delantera derecha, compatibles con el fuerte choque.

El conductor escapó después del impacto

La fuga del conductor abrió una segunda línea de investigación para intentar determinar quién manejaba la camioneta al momento de la tragedia.

Los investigadores trabajan para reconstruir el recorrido que realizó el vehículo antes y después del choque y establecer cómo llegó hasta Misiones una camioneta que tenía pedido de secuestro por robo.

La prioridad ahora es identificar al hombre que conducía el vehículo y determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

El hecho generó conmoción en San Vicente, donde la pareja era conocida y donde familiares y allegados recibieron la noticia de la tragedia.

Una investigación que busca reconstruir el choque

El impacto ocurrió sobre una de las principales rutas de la provincia y dejó completamente destruida la moto en la que viajaban las víctimas.

Arévalo murió prácticamente en el lugar, mientras que Golhardt fue asistida y trasladada de urgencia debido a las lesiones sufridas. Pese al esfuerzo de los médicos, finalmente también murió.

La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, la velocidad a la que circulaban ambos vehículos, las circunstancias que llevaron a la camioneta a cruzarse con la moto y quién estaba al volante.

Además, las autoridades deberán establecer el recorrido previo de la Ford Territory y las circunstancias en las que fue sustraída en Buenos Aires.

Por el momento, el conductor continúa prófugo y es buscado por los investigadores.