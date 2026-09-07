Una insólita escena sorprendió este domingo a quienes se encontraban en el perilago del dique Punta Negra. Una camioneta de color oscuro terminó dentro del espejo de agua, en una zona cercana al embarcadero, y quedó prácticamente cubierta.

Según se informó, el vehículo descendió por la pendiente de la costa hasta ingresar al lago. Tras avanzar hacia el agua, quedó inclinado y semihundido a escasos metros de la orilla, mientras varias personas observaban sorprendidas la situación.

Una lancha se acercó para asistir

Ante la presencia del rodado dentro del dique, una lancha de asistencia y personal de seguridad se acercaron hasta el lugar para evaluar el escenario y coordinar las tareas necesarias para retirar la camioneta.

La particular imagen rápidamente llamó la atención de quienes habían elegido el perilago para pasar el domingo y generó sorpresa entre los presentes.

No hubo heridos

Más allá del susto y de los daños que habría sufrido el vehículo, el episodio no dejó consecuencias para las personas.

De acuerdo con la información difundida, no hubo heridos ni víctimas como consecuencia del hecho. Las tareas quedaron centradas en evaluar la situación y retirar el rodado del sector donde terminó semihundido.