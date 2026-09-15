Un espectacular siniestro vial se registró en las últimas horas en las inmediaciones de Ruta Nacional 20 y calle Gorriti, en Santa Lucía. Una camioneta protagonizó un vuelco que generó preocupación entre quienes circulaban por la zona.

El vehículo terminó completamente volcado luego de protagonizar el accidente. La violencia del siniestro quedó registrada en imágenes que muestran cómo quedó la camioneta tras el impacto.

Un cruce con antecedentes

El sector de Ruta 20 y Gorriti es uno de los puntos de mayor circulación de Santa Lucía y acumula antecedentes de accidentes viales. En julio, un choque múltiple ocurrido sobre la misma ruta, antes de calle Gorriti, involucró a una camioneta, un camión, un automóvil y una motocicleta. En aquella oportunidad, cuatro personas fueron trasladadas al Hospital Rawson, aunque ninguna sufrió heridas de gravedad.

La peligrosidad del cruce también motivó la ejecución de obras de infraestructura. En septiembre comenzaron los trabajos preliminares para construir una nueva rotonda en la intersección de Ruta 20 y Gorriti, con tareas de movimiento y compactación de suelo.

Una zona bajo intervención

La intervención forma parte de los trabajos previstos para mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial en un tramo que concentra un importante flujo de vehículos.

En paralelo, el Gobierno provincial avanza con un proyecto de transformación de la Ruta Nacional 20, mientras distintos sectores vienen reclamando mejoras para reducir la cantidad de siniestros registrados en la zona.

El nuevo vuelco vuelve a poner la atención sobre las condiciones de seguridad de uno de los accesos más transitados de Santa Lucía.