La intensa nevada que afecta a distintos sectores de San Juan dejó este sábado una postal completamente blanca en la zona de El Colorado, pero también provocó complicaciones para quienes circulaban por la zona. Una camioneta terminó volcando sobre la ruta que conecta Ullum con la Ciudad, cerca de la mina Hualilán.

El siniestro ocurrió en medio de un escenario marcado por la acumulación de nieve y hielo sobre la calzada, condiciones que redujeron la adherencia de los vehículos y dificultaron la circulación.

Las imágenes del vehículo volcado a la vera del camino muestran la magnitud de la nevada en las inmediaciones de la mina Hualilán, donde el paisaje quedó cubierto por un importante manto de nieve.

Piden extremar las precauciones

El vuelco encendió las alarmas por las condiciones en las que se encuentran algunos caminos de la zona. La nieve sobre la calzada, sumada al hielo y la baja visibilidad, puede convertir estos sectores en tramos de alto riesgo para los conductores.

Ante este panorama, las autoridades pidieron extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y circular únicamente con los elementos de seguridad necesarios para las condiciones invernales.

El temporal continúa afectando distintos puntos de San Juan, especialmente sectores cordilleranos y precordilleranos, donde las nevadas modificaron por completo el estado de los caminos.