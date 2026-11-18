Un conductor sanjuanino protagonizó un tremendo siniestro vial durante la madrugada de este miércoles al volcar con su vehículo en el departamento Pocito. El hombre, cuya identidad no trascendió oficialmente, sufrió lesiones de gravedad y debió ser hospitalizado de urgencia tras el impacto ocurrido en la Ruta Nacional 40, específicamente en el sector ubicado entre Calles 9 y 10.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 4:15 de la mañana, momento en el que el automovilista transitaba a bordo de una camioneta 4x4 por la mencionada arteria nacional. Por causas que aún son materia de peritaje, el chofer perdió el dominio de la unidad, impactó de lleno contra el muro divisorio de carriles y terminó volcando de manera espectacular sobre el pavimento.

La fuerza del choque provocó daños materiales totales en el rodado, que quedó completamente destruido en todo su sector delantero. Como consecuencia de la rotura mecánica, el vehículo derramó una considerable mancha de aceite sobre la ruta, dejando en evidencia la violencia con la que se produjo el accidente en plena madrugada sanjuanina.

Tras el llamado de emergencia, el hombre fue asistido rápidamente en el lugar y trasladado en ambulancia hacia el Hospital Rawson debido a los severos politraumatismos padecidos. Según informaron fuentes del caso, el paciente ingresó al nosocomio capitalino en estado delicado para recibir atención médica especializada por la complejidad de sus heridas.

En paralelo a la asistencia médica, los peritos y efectivos policiales desplegaron un operativo para establecer la mecánica exacta del hecho. Entre las principales líneas investigativas que se barajan aparecen una posible mala maniobra, el exceso de velocidad o la chance de que el conductor se haya quedado dormido al volante, aunque ninguna hipótesis fue confirmada hasta el momento.

Finalmente, las tareas de rigor y las primeras actuaciones legales en la escena del vuelco quedaron a cargo del personal de la Comisaría 7ª de Pocito. Los uniformados trabajaron en el ordenamiento vehicular y en la recolección de pruebas necesarias para esclarecer este grave incidente vial que sacudió la tranquilidad de la madrugada en la provincia.