Un espectacular vuelco protagonizado por una camioneta de gran porte generó un importante operativo de emergencia durante la madrugada de este sábado en el departamento Ullum. El hecho ocurrió alrededor de las 6:00, en las inmediaciones del cementerio municipal, cuando una Dodge Ram blanca terminó completamente dada vuelta al costado de la calzada.

Según las primeras informaciones, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, provocando el violento vuelco. La magnitud del siniestro llamó la atención de los primeros automovilistas que circulaban por la zona, quienes dieron aviso a las autoridades.

Minutos después arribaron al lugar efectivos de la Comisaría 15ª de Ullum y dotaciones de los Bomberos Voluntarios del departamento, quienes desplegaron un operativo para asistir al conductor y asegurar el área.

Tras inspeccionar el habitáculo y brindar las primeras atenciones, los rescatistas confirmaron que el único ocupante de la camioneta se encontraba en perfecto estado de salud. A pesar de los importantes daños materiales que sufrió la Dodge Ram, el hombre resultó ileso y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

El trabajo de remoción del vehículo presentó una dificultad adicional debido al gran peso y tamaño de la camioneta. Las herramientas habituales utilizadas en este tipo de intervenciones no fueron suficientes para mover el rodado.

Frente a esta situación, la Policía solicitó la colaboración de la Municipalidad de Ullum, que dispuso maquinaria pesada para retirar la camioneta de la banquina. Una vez finalizadas las tareas, el tránsito quedó normalizado en el acceso al departamento.

Mientras tanto, los peritos policiales continúan trabajando para determinar las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo y se produjera el impresionante vuelco.