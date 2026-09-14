La campeona mundial Joanna Wietrzyk protagonizó un insólito episodio durante una competencia de Hyrox en Beijing que podría generar cambios en las reglas de esta disciplina de fitness. La atleta australiana sufrió un episodio de incontinencia durante el circuito, pero recibió autorización para continuar y completar la prueba.

La decisión provocó una fuerte polémica entre los participantes, ya que el incidente generó problemas de higiene y seguridad para quienes continuaron utilizando los mismos espacios y elementos durante la competencia.

Reclamos de los competidores

Después del episodio, varios atletas denunciaron que las superficies utilizadas durante la competencia no fueron desinfectadas de manera inmediata. Según testimonios recogidos tras la prueba, algunos participantes terminaron con restos en su ropa y otros incluso sufrieron resbalones sobre el material que había quedado en el circuito.

La situación generó cuestionamientos hacia la organización, especialmente porque el reglamento contempla sanciones para conductas menores, como escupir en el suelo o arrojarse agua, pero no establecía con claridad qué procedimiento debía aplicarse frente a una situación de este tipo.

El episodio también abrió un debate sobre si Wietrzyk recibió un trato diferencial por su condición de campeona defensora.

Hyrox anunció cambios

Ante la repercusión del caso, la empresa alemana que organiza Hyrox pidió disculpas y reconoció que existió una “ambigüedad” en la forma en que se interpretaron y aplicaron los protocolos destinados a los competidores de elite.

La organización confirmó que comenzó a revisar sus normas para establecer con mayor precisión cómo deben actuar los médicos y jueces ante situaciones de emergencia que puedan afectar las condiciones sanitarias de una competencia.

La rápida expansión internacional de Hyrox también fue mencionada por la empresa como uno de los factores que expusieron a la disciplina a situaciones que sus protocolos todavía no contemplaban.

Un debate que puede cambiar el deporte

Además de las críticas por el episodio, algunos competidores reclamaron el reembolso de sus inscripciones y cuestionaron la falta de medidas de higiene posteriores al incidente.

La organización aseguró que investigará lo ocurrido y que trabaja en nuevas pautas de bioseguridad. De esta manera, el insólito episodio protagonizado por Wietrzyk podría terminar generando un cambio concreto en las reglas de una de las competencias de fitness híbrido que más creció en los últimos años.