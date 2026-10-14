Una cantante de 25 años, la mujer con la que engañaron a Julieta Prandi

Emanuel Ortega y Julieta Prandi enfrentan el fin de su matrimonio de veintisiete días debido a una tercera persona en discordia. La ruptura se confirmó en el programa televisivo tras revelarse los motivos reales que llevaron a la modelo a tomar la decisión tajante de finalizar la relación con el músico.

El trasfondo del conflicto involucra a la artista Josefina Lynch, expareja del cantante Joaquín Levinton, quien asistió al estudio musical de Emanuel Ortega el día viernes. En ese lugar Julieta Prandi descubrió mensajes subidos de tono en el teléfono móvil de su marido y decidió confrontarlo por la situación antes de expulsarlo de la casa el día lunes.

Karina Iavícoli detalló la situación y explicó que "el infierno se desata el viernes, las amigas me dicen jugó un rol funda Ana Paula Dutil que sabiendo estos gustos o debilidades de Emanuel, es la que oficiaba de puente en un momento de Mariana, que le presta el estudio y ahora para que reciba a otra cantante".

La periodista agregó sobre el detonante que "esta chica que es preciosa, que fue novia de un famoso, es Josefina Lynch ex pareja de Joaquín Levinton. El detonante de la separación es esta chica, fue el viernes al estudio a grabar". Luego añadió que "encontró mensajes con esta chica subidos de tono, ahí lo encara. El viernes estalla y le dice 'por qué haces esto, me molesta'".

Finalmente la comunicadora cerró la reconstrucción al señalar que "Emanuel y Josefina volvieron a encontrarse el sábado y domingo en el estudio, por eso el lunes lo echó de la casa". Los encuentros del fin de semana terminaron por confirmar la sospecha de la modelo y aceleraron el trámite de disolución de la pareja.