Una cantante quiso conquistar a El Polaco y fulminó a la novia del músico

La cantante Dalila generó un revuelo mediático tras ganar el galardón a Mejor Artista Tropical Femenina en los premios Martín Fierro de la Música 2026. Durante un cruce con la prensa, la artista apuntó de forma directa contra Barby Silenzi y dejó en claro su postura sobre la relación que la bailarina mantiene con El Polaco.

El cruce periodístico comenzó cuando el cronista del programa Desayuno Americano le preguntó a Dalila si se había cruzado en el evento con El Polaco. La intérprete tropical respondió de manera picante sobre la ausencia del músico lanzando “no, capaz que la señora le metió un cachetazo y se lo llevó a la casa”.

Al ser consultada sobre si mantenían contacto luego de los rumores que los vincularon románticamente, Dalila negó hablar con él pero elogió su personalidad señalando que “el mundo es tan grande pero él es un tipazo”. Luego, le envió un mensaje directo expresando “¿y sabes qué, Polaco? Ojala que te lo digan aunque sea por este medio: sos un tipazo, te mereces una mina muchísimo mejor”.

Ante esa declaración, el cronista le repreguntó si ella podría ser esa mujer ideal para el artista, a lo que Dalila respondió “no sé si como yo porque tampoco soy fiel”. Finalmente, al ser consultada por el enojo de Barby Silenzi y si la había confrontado, la cantante cerró la nota con la frase “con esa cara… dale. Imaginate si le sacas el maquillaje”.