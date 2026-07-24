Con el objetivo de fortalecer las herramientas para el abordaje del Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Ministerio de Salud de San Juan llevó adelante una nueva jornada de capacitación destinada a profesionales de la salud, docentes, familias y público interesado en la temática.

La actividad correspondió al cuarto encuentro del Programa de Capacitación y Formación en TEA y se desarrolló en el Cine Teatro Municipal, donde una importante convocatoria participó del módulo dedicado a la comunicación, el lenguaje y los vínculos en personas con esta condición.

La iniciativa fue organizada por la Dirección de Salud Mental y la Secretaría Técnica del Ministerio de Salud, en conjunto con el Centro Terapéutico Aurora Pérez. Durante la apertura estuvieron presentes el secretario técnico, Alejandro Navarta; la directora de Salud Mental, Noelia Villena; y la coordinadora del centro terapéutico, Marisa Zalazar, quienes destacaron la necesidad de continuar impulsando espacios de actualización para mejorar la atención y promover una mayor inclusión.

La jornada contó con exposiciones de especialistas con experiencia en el abordaje del TEA. La magíster Valeria Gigena desarrolló conceptos vinculados al diagnóstico de las dificultades en la comunicación y el lenguaje, además de las estrategias de intervención. Por su parte, la licenciada Romina Lorena Cortéz expuso sobre el papel de las familias y los momentos adecuados para realizar derivaciones, mientras que la licenciada María Pilar Juárez brindó una charla centrada en la importancia de priorizar los procesos por sobre los resultados.

Entre los ejes trabajados se destacó la comprensión del desarrollo de la comunicación durante la infancia, la identificación de señales de alerta para una detección temprana y el análisis de estrategias respaldadas por evidencia científica para favorecer una intervención oportuna.

Desde la cartera sanitaria señalaron que este tipo de capacitaciones buscan fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones y mejorar las herramientas de quienes acompañan diariamente a personas con TEA, promoviendo una atención integral y entornos cada vez más accesibles para las familias sanjuaninas.