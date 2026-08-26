Una cárcel, jóvenes y movimientos populares: la agenda que prepara León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina comienza a tomar forma y entre las actividades que se analizan aparecen varios gestos que recuerdan al pontificado de Francisco. Un encuentro con movimientos populares, una visita a una cárcel y un acto multitudinario con jóvenes son algunas de las propuestas que están bajo evaluación para su paso por el país.

El Pontífice estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de una gira que también comprenderá Uruguay y Perú. Su estadía tendrá como base la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires y el recorrido incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Aunque el cronograma definitivo todavía no fue anunciado, la Iglesia y el Vaticano trabajan en diferentes alternativas. Entre ellas aparece una visita a la cárcel de Villa Devoto y un encuentro con movimientos populares, un sector con el que Francisco mantuvo un fuerte vínculo durante sus años como Papa.

También se analiza realizar un encuentro multitudinario con jóvenes. Una de las posibilidades mencionadas es el estadio de San Lorenzo, en el Bajo Flores, otro punto cargado de simbolismo por la conocida identificación de Jorge Bergoglio con el club y su histórica relación pastoral con los barrios populares de esa zona porteña.

Una agenda todavía en definición

Por el momento, desde el Arzobispado de Buenos Aires aclararon que el programa no está cerrado. Una nueva avanzada del Vaticano llegará al país para evaluar los escenarios, recorridos y condiciones de seguridad, y se espera que la Santa Sede difunda el itinerario definitivo durante septiembre.

El esquema preliminar establece que León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre. El lunes 9 concentraría sus actividades en Buenos Aires; el martes 10 viajaría a Córdoba, donde se proyecta un acto en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea); y el miércoles 11 visitaría Luján, donde se espera una celebración en la Basílica.

En paralelo, León XIV recibirá este jueves en el Vaticano a autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, mientras continúan las reuniones para terminar de delinear los cuatro días que permanecerá en el país.

Los posibles encuentros con sectores populares, personas privadas de su libertad y jóvenes muestran una continuidad con algunos de los ejes que caracterizaron a Francisco. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas remarcaron que las actividades aún están sujetas a modificaciones hasta que el Vaticano oficialice el programa.