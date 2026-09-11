Un documento escrito hace casi dos siglos volvió a poner el foco sobre los primeros días de la ocupación británica de las Islas Malvinas. Se trata de una carta inédita fechada en enero de 1833, en la que el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, relató a su par de Tucumán, Agustín Heredia, cómo se produjo la llegada de las fuerzas del Reino Unido y la expulsión de las autoridades argentinas.

El escrito está fechado el 21 de enero de 1833, apenas 18 días después de la ocupación británica concretada el 3 de enero. En la carta, Balcarce calificó lo ocurrido como un acto de “violencia y abuso de la fuerza” y dejó asentada la protesta del gobierno argentino frente a la decisión británica.

El documento fue encontrado en el Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán durante trabajos de recuperación y conservación de material documental. Consta de cuatro hojas y permaneció resguardado durante casi dos siglos hasta que fue identificado recientemente.

Cómo fueron las primeras horas de la ocupación

El relato se basa en el parte elaborado por José María Pinedo, comandante de la goleta Sarandí, que se encontraba en las islas cuando llegaron las fuerzas británicas.

Según reconstruye el documento, el 2 de enero de 1833 la corbeta HMS Clio arribó a la isla Soledad. Su comandante, John Onslow, comunicó a Pinedo que tenía órdenes de tomar posesión del archipiélago en nombre de la Corona británica y exigió que la bandera argentina fuera arriada en un plazo de 24 horas.

Pinedo rechazó la intimación y presentó una protesta formal. Incluso dejó asentado que no aceptaría retirar por su cuenta el pabellón argentino y pidió que la medida fuera postergada hasta recibir instrucciones de Buenos Aires.

Sin embargo, durante la mañana del 3 de enero tropas británicas desembarcaron desde la Clio, izaron la bandera del Reino Unido y posteriormente arriaron la argentina. La diferencia militar era considerable: la embarcación británica disponía de 18 cañones y esperaba además el apoyo de otra corbeta equipada con 28.

La Sarandí permaneció algunos días en la zona y finalmente partió el 5 de enero.

El reclamo argentino ya aparecía en 1833

Uno de los aspectos más relevantes del documento aparece hacia el final de la carta. Allí, Balcarce dejó asentada la decisión de sostener los derechos argentinos sobre las islas y reclamar al Reino Unido una reparación y el reconocimiento de la soberanía.

Ese planteo se produjo prácticamente de inmediato después de la ocupación. La Cancillería argentina sostiene que el 3 de enero de 1833 el Reino Unido interrumpió por la fuerza el ejercicio de soberanía argentina, expulsó a las autoridades instaladas en las islas y que desde entonces los distintos gobiernos nacionales mantuvieron el reclamo.

El hallazgo adquiere así valor histórico porque aporta un testimonio escrito contemporáneo a los hechos y permite conocer cómo fueron interpretados y denunciados desde Buenos Aires apenas días después de la llegada británica.

El Archivo Histórico de Tucumán indicó que el documento fue localizado como parte de las tareas habituales de conservación y puesta en valor de su patrimonio documental.