Una casa se incendió y el fuego habría sido causado por una estufa a gas

Una vivienda ubicada en el departamento de Chimbas sufrió pérdidas casi totales este lunes por la tarde. El siniestro se desató cerca de las 16 horas en la esquina de las calles Maradona y Patagonia.

Al respecto, el suboficial a cargo del operativo relató que "alrededor de las 4 de la tarde aproximadamente recibimos el llamado de una mujer de la zona que nos manifestaba que había un incendio de casa ahí en Maradona y Patagonia. A los minutos salimos y llegamos al lugar".

Cuando los Bomberos Voluntarios arribaron, se encontraron con que el peligro principal había sido neutralizado por la acción civil. El uniformado explicó que "ya estaba controlado por los mismos propietarios y vecinos del lugar, así que hemos llegado solamente a hacer un relevamiento, una inspección y nada más".

A pesar de la rápida intervención de los habitantes, el fuego dejó consecuencias graves en la estructura interna. Según el detalle brindado por el efectivo, "sí se le quemó lo que se refiere al living comedor, pasó a una habitación y también al baño. Las pérdidas fueron importantes, casi en su totalidad".

La principal hipótesis sobre el origen de las llamas apunta a un artefacto de calefacción de uso cotidiano. El suboficial detalló que "estaban los muchachos solos y, aparentemente según lo que dice el personal de la Policía, habría sido por una estufa a gas que tenía manguera de goma".

La dinámica del accidente se habría dado por un descuido involuntario, ya que "se presume, según la Policía, que podría haber habido un movimiento de la estufa y haber hecho contacto con algún mueble o algo inflamable que haya producido el incendio". No se registraron personas heridas y el operativo culminó con el personal compartiendo imágenes en redes sociales para recordar la importancia de la prevención en invierno.