Una cirugía láser inédita en San Juan permitió tratar un embarazo de alto riesgo

El Hospital Dr. Guillermo Rawson realizó por primera vez en San Juan una cirugía láser intrafetal para tratar una compleja complicación en un embarazo gemelar. La intervención permitió interrumpir un flujo sanguíneo anómalo que ponía en riesgo la vida del bebé en desarrollo y abrió una nueva posibilidad de tratamiento de alta complejidad dentro del sistema de salud provincial.

El caso fue detectado durante una evaluación ecográfica realizada por la doctora Silvina Mazzanti, quien identificó una secuencia TRAP, conocida como perfusión arterial reversa en gemelos. Se trata de una afección poco frecuente, estimada en uno de cada 50.000 nacimientos, que puede generar complicaciones graves para el gemelo que se desarrolla normalmente.

En esta condición, ambos gemelos comparten una placenta, pero uno de ellos presenta una formación incompleta y carece de posibilidades de supervivencia. A través de conexiones vasculares, el gemelo sano bombea sangre hacia el otro, lo que obliga a su corazón a realizar un esfuerzo adicional. Si el flujo sanguíneo anómalo no se interrumpe, puede producirse una insuficiencia cardíaca y comprometer seriamente la vida del bebé en desarrollo. Según la información difundida por el hospital, el cuadro presentaba una mortalidad cercana al 80%.

La intervención se realizó a las 20 semanas de gestación, en una instancia considerada crítica para evitar consecuencias irreversibles. El procedimiento estuvo a cargo del doctor Savino Gil Pugliese, especialista sanjuanino radicado en Córdoba, cuya participación fue posible gracias a las gestiones de la Dirección del Hospital Rawson y al respaldo de la Jefatura de Maternidad.

La cirugía duró menos de una hora y consistió en introducir una fibra óptica guiada por ecografía para ocluir el flujo sanguíneo anómalo. De esta manera, se buscó detener la circulación que comprometía al gemelo sano y reducir el riesgo de complicaciones, favoreciendo la continuidad de su desarrollo.

El equipo médico destacó la importancia de haber actuado en el momento indicado, dado que una demora podía comprometer el resultado de la intervención. El procedimiento permitió tratar la anomalía sin recurrir a una cirugía convencional y mediante una técnica especializada de medicina fetal.

El operativo sanitario requirió la participación coordinada de distintos profesionales. Junto con el especialista intervinieron los integrantes de la Unidad de Medicina Fetal, los doctores Melisa Fernández, Esteban Herrero y Raúl Usín, además de anestesiólogos, enfermeros e instrumentadores de los servicios de Maternidad y Quirófano.

La realización de esta cirugía constituye un avance para la atención de embarazos de alto riesgo en San Juan, al incorporar una práctica de elevada complejidad que hasta ahora no se había efectuado en la provincia. También puso de relieve la importancia de la detección prenatal, la derivación oportuna y el trabajo interdisciplinario para abordar patologías poco frecuentes.

Desde el Hospital Rawson señalaron que este tipo de intervenciones fortalece la capacidad de respuesta del sistema público de salud y permite ampliar las alternativas de tratamiento para pacientes que requieren atención especializada durante la gestación.