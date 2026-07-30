Una ciudad de España pidió cerrar la frontera con Marruecos por una nueva ola migratoria

La ciudad autónoma de Ceuta solicitó al Gobierno de España el cierre "urgente e inaplazable" de la frontera con Marruecos, además del despliegue del Ejército y la declaración de emergencia nacional, luego de una nueva entrada masiva de migrantes registrada durante las últimas horas.

La decisión fue adoptada por la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta durante una reunión extraordinaria convocada ante lo que definió como un "salto cualitativo" en la presión migratoria que enfrenta la ciudad.

Según informaron las autoridades locales, miles de jóvenes marroquíes se dirigieron hacia la frontera entre Castillejos, en Marruecos, y Ceuta con el objetivo de ingresar en territorio español. De acuerdo con la agencia EFE, cientos de personas lograron superar las barreras de protección en un momento en que la zona no contaba con presencia policial.

Además de los intentos de ingreso a través de la valla fronteriza, también se registraron cruces a pie por el espigón del Tarajal, uno de los pasos que conecta ambos territorios y que históricamente ha sido utilizado por migrantes para acceder a suelo español.

Frente a esta situación, la Junta de Portavoces acordó solicitar al Ejecutivo el cierre temporal de la frontera y la declaración de emergencia nacional conforme a la legislación vigente. Asimismo, reclamó un refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el despliegue del Ejército para garantizar el control fronterizo y preservar la seguridad ciudadana.

En un comunicado, las autoridades también buscaron transmitir tranquilidad a la población. "No es la primera vez que Ceuta se ve en una situación límite como la actual, pero como en las anteriores, también en este caso la sociedad ceutí volverá a dar, y está dando, un ejemplo de madurez, solidaridad y entereza. Juntos y unidos saldremos adelante", señalaron.

Ceuta, ubicada en el norte de África y limítrofe con Marruecos, constituye una de las dos fronteras terrestres entre África y la Unión Europea. Por esa condición geográfica, se mantiene desde hace años como uno de los principales puntos de ingreso de migrantes que buscan acceder al territorio europeo.