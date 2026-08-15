La solidaridad tendrá este sábado una jornada especial en San Juan con una colecta de juguetes destinada a los niños de la Rioja Chica, en el marco de los festejos por el Día del Niño.

La iniciativa es organizada por Haciendo Comunidad, de la Parroquia San Francisco de Asís, y combinará la recepción de donaciones con una misión barrial en la que participarán jóvenes que se preparan para recibir el sacramento de la Confirmación.

Luján López, delegada de Haciendo Comunidad, contó a DIARIO HUARPE que la actividad tendrá una dinámica diferente a los encuentros habituales.

La jornada comenzará a las 14:30, cuando los jóvenes se dividirán en grupos. Mientras algunos recorrerán la Rioja Chica, otros permanecerán en la parroquia para recibir los juguetes, prepararlos y envolverlos. “Por ser encuentro de misión y por el Día del Niño es de 14:30 de la tarde a 19hs”, explicó.

Una misión para escuchar a las familias

La zona donde se desarrollará la misión está delimitada por las calles Chile, Alem, Entre Ríos y Juan Jufré. Durante la recorrida, los jóvenes buscarán conversar con los vecinos, conocer sus realidades y generar espacios de escucha.

“Por ahí surgen situaciones en las que la gente necesita hablar, necesita contar algo o simplemente necesita hablar con alguien”, explicó López.

La propuesta también busca que los jóvenes puedan conocer diferentes realidades y acercarse a las familias del barrio, fortaleciendo los vínculos con la comunidad.

Juguetes, chocolate y juegos

Mientras los grupos misionen, en la parroquia se recibirán las donaciones de juguetes durante toda la tarde. Alrededor de las 18hs, los jóvenes regresarán a la parroquia y continuarán con las actividades. Durante la misión también invitarán a las familias de la Rioja Chica a acercarse para compartir una tarde especial. Habrá chocolate caliente, merienda, juegos, actividades para los chicos y pintura de caritas, además de la entrega de los juguetes reunidos durante la colecta.

La jornada se extenderá hasta las 19hs y tendrá como objetivo no solo llevar un regalo a los niños, sino también generar un espacio de encuentro y acompañamiento para las familias.

Dónde llevar las donaciones

Quienes quieran colaborar pueden acercar juguetes a los siguientes puntos:

MARFILIA: Esteban Echeverría 938 Sur. Teléfono: 264 509-0498.

KIOSCO TWO MAX: Avenida Libertador 4301. Teléfono: 264 661-7512.

También se pueden realizar consultas a través de @haciendocomunidad_sf o al 264 586-8256.

La propuesta busca que este Día del Niño sea una oportunidad para compartir, escuchar y acercarse a las familias de la zona de la Rioja Chica, con la solidaridad como punto de encuentro.