Una colilla de cigarrillo habría provocado el incendio de una casa en Pocito

Un incendio desató extrema preocupación este viernes en el fondo de una vivienda perteneciente a vecinos de Villa Cremades en Pocito. El siniestro movilizó de urgencia a los Bomberos Voluntarios del departamento para controlar las llamas que afectaron un sector repleto de cartones botellas y cajones acumulados.

La rápida intervención del personal de emergencias impidió que el fuego avanzara hacia la estructura principal de la casa. El domicilio afectado se localiza a solo dos cuadras del cuartel operativo departamental situación clave que facilitó el arribo inmediato de las unidades de rescate.

El episodio dejó únicamente daños materiales y no se registraron personas heridas tras el accionar en la propiedad. Las autoridades confirmaron que la causa principal bajo investigación preliminar señala a una colilla de cigarrillo como el factor desencadenante que inició la combustión de los elementos guardados.

De manera complementaria los peritos evalúan la cercanía de un parrillero y un horno ubicados junto al área crítica. Las brasas encendidas cerca de los cartones forman parte de las alternativas bajo análisis oficial mientras concluyen las inspecciones técnicas para certificar el origen del peligroso suceso.