La escena sorprendió a comerciantes y peatones que caminaban por el microcentro sanjuanino este sábado por la mañana. El vehículo avanzó a paso de hombre mientras efectivos de la Policía de San Juan guiaban su salida.

Una escena tan insólita como desconcertante alteró el ritmo habitual del centro sanjuanino en las primeras horas del fin de semana. Cerca de las 10:00 de este sábado, comerciantes y transeúntes que realizaban sus actividades en el microcentro de la Ciudad de San Juan presenciaron el ingreso de un automóvil particular en plena Peatonal San Martín, un espacio destinado de manera exclusiva a la circulación peatonal.

Según los reportes recabados en el lugar, el rodado —un Peugeot 206 de color gris conducido por una mujer mayor de edad— accedió al paseo peatonal por la intersección de calles Laprida y Tucumán. Tras avanzar unos metros a velocidad sumamente reducida y ante la mirada atónita de los peatones, la conductora fue interceptada por efectivos de la Policía de San Juan que realizaban patrullaje preventivo a pie en la zona.

La insólita maniobra fue captada en video por testigos presenciales con sus teléfonos celulares y cobró rápida repercusión en redes sociales, mostrando al coche escoltado a ambos lados por la guardia policial.

Lejos de generar un incidente de mayor gravedad o interrumpir el paso de forma abrupta, los uniformados actuaron con rapidez para evitar cualquier tipo de peligro. Dos agentes se colocaron a ambos lados del automóvil y escoltaron a la conductora a paso de hombre a lo largo del trayecto interior de la Peatonal, indicándole la ruta segura para reincorporarse a las arterias habilitadas.

El vehículo finalmente abandonó el paseo comercial en el cruce de Tucumán y Avenida Ignacio de la Roza, donde retomó el flujo vehicular normal. Afortunadamente no se registraron personas heridas ni daños materiales en la infraestructura urbana. Hasta el momento, las fuentes policiales no han precisado si el incidente se debió a un despiste, una desorientación por las indicaciones del GPS o al desconocimiento de las arterias del microcentro por parte de la automovilista.

