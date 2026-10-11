Una conocida tienda de San Juan cierra una sucursal y liquida todo al 50%

La reconocida tienda de regalos Juma anunció que cerrará su sucursal ubicada en la Peatonal de San Juan a fines de octubre y lanzó una liquidación final con descuentos del 50% en todos sus productos. La noticia fue comunicada por una de sus responsables mediante un video publicado en Instagram, donde agradeció el acompañamiento de los clientes y aclaró que las otras tres sucursales continuarán funcionando con normalidad.

"Bueno, hoy toca despedirnos de una de nuestras sucursales, que es la sucursal de Peatonal. La verdad que los motivos no vienen al caso", comenzó expresando la mujer, quien prefirió no profundizar en las razones que llevaron a tomar la decisión.

En su mensaje, destacó el vínculo que construyeron con los clientes y recordó que abrir un local en pleno centro sanjuanino había sido uno de los objetivos del emprendimiento. "Simplemente el video es para agradecer a nuestros clientes que estuvieron desde el día uno apoyando, y la verdad que sin ustedes no hubiéramos podido hacer nuestro sueño posible, que era estar en la Peatonal", manifestó.

Además, reconoció que despedirse del local representa un momento difícil, aunque eligió quedarse con los aspectos positivos de la experiencia. "Obviamente no es lindo ni bueno tener que cerrar un local, pero nosotros nos quedamos con todo lo lindo", aseguró.

Juma liquida todos sus productos al 50% hasta fin de octubre

Como parte de la despedida, la tienda puso en marcha una liquidación final que comenzó el jueves 8 de octubre y se extenderá hasta fin de mes. Durante ese período, todos los productos disponibles en la sucursal de la Peatonal tendrán un descuento del 50%.

"Si ya teníamos precios increíbles, imagínense ahora que va a estar todo al 50%", expresó la responsable del comercio, quien también destacó que la promoción coincide con los días previos al Día de la Madre, que se celebrará el domingo 18 de octubre.

En ese sentido, invitó a los sanjuaninos a aprovechar las ofertas para comprar regalos. "Ahora que se viene el Día de la Madre, la verdad que es una oportunidad buenísima para que compren un regalo muy lindo a un precio increíble", señaló.

La liquidación se realiza en el local ubicado en Rivadavia 222 Este, en la Peatonal, de lunes a sábado, de 9 a 13 y de 17 a 21.

Juma continuará atendiendo en sus otras tres sucursales

Pese al cierre de su local de la Peatonal, desde Juma aclararon que la firma continuará trabajando con normalidad en sus otros tres establecimientos de San Juan.

"Queremos que sepan que nuestras otras tres sucursales van a seguir funcionando con normalidad y tenemos los locales explotados de mercadería para que nos sigan eligiendo", expresó la mujer.

En el cierre del video, transmitió un mensaje de continuidad para quienes acompañan al emprendimiento. "Seguimos, hay Juma para rato, esto no quiere decir nada. Seguimos trabajando full, seguramente se vienen un montón de cosas nuevas", aseguró.

De esta manera, la tienda se prepara para cerrar una etapa en la Peatonal sanjuanina, mientras mantiene su actividad en el resto de sus sucursales y ofrece descuentos especiales hasta el último día de octubre.