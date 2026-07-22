Este fin de semana, para quienes busquen experiencias frescas y creativas en las artes escénicas, habrá una opción imperdible. Se trata del espectáculo “Vers le théâtre en vers” / “Verso y Reverso”, una puesta de teatro bilingüe, es decir, que estará en francés y en español en simultáneo, donde los intérpretes encarnarán los fragmentos de textos de autores clásicos.

Gracias a la producción de Alianza Francesa de Buenos Aires y el Instituto Francés de Argentina, visitarán el Teatro del Bicentenario el grupo artístico para ofrecer por primera vez dicha propuesta lúdica que involucrará al público el mundo del teatro en verso.

El elenco está integrado por Enero Pagliere, Hervé Segata, Camille Belmont y la dirección y dramaturgia por Miguel Israilevich.

La trama se compone de fragmentos de obras de estos autores en idioma francés, hilados por interacciones en español que ponen en contexto al espectador. Estas intervenciones en español también están escritas en verso, pero esta vez en el más representativo de la cultura latinoamericana: la décima espinela.

Los textos de referencia, pertenecen a los clásicos de la literatura francesa como Jean Racine, Pierre Corneille, Jean-Baptiste Poquelin (Molière), Edmond Rostand y Víctor Hugo, entre otros, donde se presenta una escritura exquisita y a la vez, compleja. Pero su riqueza no se limita a la escritura, sino que estos textos alcanzan una nueva dimensión al ser interpretadas en escena.

Si bien el cine, la literatura, la pintura y el teatro francés son valorados y reconocidos en el territorio latinoamericano, el teatro en verso no tiene una gran difusión. Para la compañía, estos textos en idioma original presentan una riqueza que no logra ser reflejada en las traducciones a otros idiomas.

Para la puesta se hará un recorrido por "Bérénice", "Cyrano de Bergerac", "Les femmes savantes" y "Le Misanthrope", por citar algunos ejemplos.

¿Qué es el teatro en verso?

Consiste en una forma utilizada en la poesía clásica y consta de 14 sílabas métricas. El hilo conductor de estos fragmentos se desarrolla en español en el formato de décima espinela, combinando ambas formas de versificación y ambos idiomas.

A través de esta metodología, los espectadores podrán disfrutar de la riqueza de la puesta en escena de las obras y de su idioma original y comprender con las interacciones en español, el contexto de las obras.

El nexo local

Como la compañía estará haciendo gira por el país, la Alianza Francesa de San Juan hizo las gestiones para que pueda tener una función en la provincia, que será este domingo 26 de julio.

En diálogo con Daniel Izaza, representante de la Alianza Francesa, comentó a DIARIO HUARPE que se recibió el apoyo de la Embajada de Francia, para que se pueda realizar la obra en la provincia.

“Esta gira incluirá solo San Juan, Mendoza, Buenos Aires y Córdoba. Esta obra es importante por lo que propone, poner en valor los textos clásicos de la literatura francesa como Víctor Hugo, Molière, Rostand, Pierre Corneille. Esta vez, tener a estos actores, será todo un lujo que puedan estar en San Juan. Son jóvenes con una interesante formación actoral”, dijo el gestor cultural.

“A lo largo de la historia de la Alianza Francesa en San Juan, el teatro francés tuvo funciones en los años 70, en los 80 y en los 90. Pero en este formato, de teatro en verso y bilingüe es la primera vez que se montará, sobre todo con textos dramáticos y cómicos”, añadió Izaza.

Con una propuesta lúdica y accesible -para público a partir de los 12 años de edad- la puesta tiene por objetivo acercar el mundo del teatro en verso al público latinoamericano francoparlante poniendo en valor la riqueza cultural de ambas regiones.

En detalle

“Vers le théâtre en vers” / “Verso y reverso”. Domingo 26 de julio, 20 hs. Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario (España y Córdoba). Función gratuita. La búsqueda de tickets es por boletería del teatro.