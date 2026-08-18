Una de las ex de Maradona anunció que se casará con un hombre polémico

Rocío Oliva formó parte de la última edición de Un sol para los chicos, donde brindó definiciones sobre su situación sentimental junto a Néstor Ortigoza. La pareja, que ha superado diversas turbulencias mediáticas por denuncias contra el deportista, transita actualmente un momento de avance en su relación.

Oliva confirmó la existencia de proyectos de casamiento y detalló las complicaciones que percibe en la organización al afirmar que "Es todo un estrés. Quieras o no es buscar un salón, la ropa, la comida, los invitados... Creo yo, no lo sé porque nunca me casé, capaz me dicen 'le pagas tanto a alguien y te hace todo'".

Durante la entrevista, la joven mencionó a la empresa de eventos de Claudia Villafañe de manera inesperada. Al referirse a la gestión de la fiesta, comentó con ironía que "Voy a contratar a Plan V, que venga Claudia y haga todo, ya está". Esta declaración generó repercusión debido al historial de disputas que ambas mantuvieron en el pasado, especialmente tras el cruce ocurrido en el velatorio de Diego Maradona en Casa Rosada.

No obstante, Oliva dejó en claro que la etapa de enfrentamientos terminó y que no guarda resentimientos. Respecto a la posibilidad de trabajar con la exesposa del astro, manifestó que "Sé que trabaja bien. ¿Te imaginas que la contrate? No lo descarto, ya no hay rencor ni nada".

Además, agregó sobre el vínculo actual que "Hago mi vida y que el resto haga su vida. No me voy a sentar a tomar un café ni a pasar un domingo, pero la saludaría, no le correría la cara". De esta manera, la mediática marcó una distancia definitiva del conflicto previo para priorizar su presente personal.